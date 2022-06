Tras juicio, abogada de Amber Heard es apoyada por fans de Johnny Depp

Este proceso legal en el que Johnny Depp y Amber Heard destaparon sucesos oscuros de su relación que impactaron a todos los que se mantenían pendientes de los detalles, como es el caso de la abogada de la actriz, que también tuvo un espacio dentro de las críticas.

En redes sociales, usuarios han comentado la difícil situación que tuvo que vivir Elaine Bredehoft mientras defendía a la actriz, la cual, comentan, era constantemente grosera con su equipo legal.

En su Twitter, James relata que luego de que el jurado se retirara, Bredehoft se metió al baño llorando, pero en lugar de creer que ella lo merecía por representar a Heard, se sintieron mal e intentaron alegrarla.

Asistentes del juicio aseguran haber visto a la abogada bajo mucha presión. Foto: Reuters

“Después de que salió, tratamos de hacerla sonreír. Espero haber ayudado”. escribió en un tuit el internauta.

Late after trial, before the jury went home, #ElaineBredehoft left for the bathroom crying. We all felt terrible for her.



After she came out, we tried to make her smile. I hope it helped. #JohnnyDeppAmberHeard #DeppVHeardTrial https://t.co/2Tf5FqtLbK — JAMES (@jamesfromcourt) May 28, 2022

Posteriormente aclaró que las personas que presenciaron la escena no sabían las razones por las que la abogada se encontraba en ese estado, pero asumieron que se trataba de los malos tratos que recibían de Amber e incluso consideran que la actriz nunca le agradó, pero debía mantenerse profesional.

Por otro lado, Mario Mojica también estuvo pendiente del juicio con múltiples publicaciones en Twitter en las que iba actualizando a los interesados sobre declaraciones y datos interesantes en el proceso legal.

Actualización 24:



1. Un grupo de espectadores que estaban en el juicio aseguraron que vieron llorando a Elaine Bredehoft, la abogada de Amber Heard. Dicen que sucedió luego del juicio y antes de que el jurado se retirara para las deliberaciones. pic.twitter.com/2s7h1MVIzv — Mario Mojica Cuello (@mariomojc) May 28, 2022

En una de los comentarios en la red social mencionó que espectadores que se presentaban a la corte para poder ver unos minutos a Depp, mencionaron que también lograron ver cómo Heard le gritaba a sus abogados.

Los testimonios fueron recogidos por medio de las redes sociales y las personas han apoyado y juzgado a la celebridad a la que le tienen más simpatía, sin embargo Elaine Bredehoft no se ha pronunciado al respecto.

En otros momentos la actriz y la abogada demostraban el apoyo mutuo. Foto. Reuters

A pesar de lo anterior, hubo diversas situaciones dentro de la corte en las que los representantes le gales y los principales personajes, es decir, Heard y Depp, estuvieron bajo mucha presión y tuvieron que lidiar por muchas horas con momentos incómodos y complicados.