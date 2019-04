Vadhir Derbez renuncia a verse galán

Para demostrar que las personan tienen que quererse como son y vivir en plena felicidad, Vadhir Derbez sacrificó la galanura, aumentó diecisiete kilogramos y se rapó la cabeza para darle vida a Beto, en la película Dulce familia de Nicolás López.

En entrevista por Organización Editorial Mexicana (OEM) en un receso de las grabaciones del programa de comedia Me caigo de risa bajo la conducción de Faisy, Vadhir comentó que la película marca el regreso a la pantalla grande de la actriz Florinda Meza, quien encarna a su suegra Verónica Trujillo, madre de su esposa Tami, Fernanda Castillo, una pastelera de excelencia.

“Estoy feliz con este gran proyecto fílmico, toca temas muy interesantes como las dietas extremas, la gordofobia, los tratamientos de belleza invasivos, así como la presión que dicta la sociedad para que las mujeres se vean perfectas”.

En relación al retorno a la actuación en el cine de Florinda Meza, resaltó: “Es una primera actriz comediante, la vi en acción y lo hace súper bien, esta muy chistosa, me encantó trabajar con ella, platicar con ella. Crecí viéndola en la televisión y la admiro mucho. Realmente yo no aparezco a cuadro mucho con ella, pero casi al final de la cinta apareceremos todos en familia, en una de las escenas más conmovedoras y sin embargo, conviví con ella mucho en el set cinematográfico”, recordó.

A diferencia de Beto, su personaje, Vadhir Derbez para lograr estelares “tengo que hacer dieta y ejercicio a full y si se sufre tantito, lo que hago porque nosotros somos artistas visuales y es lo que nos demanda”.

Agregó Derbez que “asumí el personaje de Beto, porque fue un reto para el que logre aumentar 17 kilogramos y todo con la idea de ya no encasillarme en personajes de chavo fresa, ya no quiero quedarme en un solo perfil, prefiero dejar la zona de confort”.

Y ahondó en torno a Dulce familia que “el mensaje es sé feliz y no quiere decir que te vas a atragantar con todo lo que quieras de comida, no es un punto positivo, pero mientras comas bien y estés contento con tu cuerpo, no tienes por qué encajar en otras cuestiones más”.

SU FAMILIA UN EQUIPO

Sobre su familia, Vadhir dijo que le encanta verse desde fuera. "En vez de estar peleando el apellido, veo que todos estamos tomando nuestro camino individualmente y cada uno es exitoso y me encanta vernos como equipo, para seguir adelante en nuestras metas profesionales. Poniendo en alto el apellido de la abuela Silvia Derbez, a ella la adoro y el mismo público me recuerda lo que hizo en la televisión y en el cine. La recuerdo en mi etapa de niño y ambos nos queríamos”.

Mientras ayer en plataformas digitales como cantante Vadhir estrenó el tema Mala en sonido urbano.