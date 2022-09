Verónica Langer retoma temporada de la obra Detrás de mí la noche

Verónica Langer presentará en el Complejo Cultural Los Pinos los días 17 y 18 de septiembre el monólogo Detrás de mí la noche, en el que muestra con la dirección de Juan José Tagle, la vida que llevaron sus ancestros en el exilio, la historia de la Familia Langer y sus orígenes, recorriendo países como Argentina, España y México.

En entrevista, la primera actriz informó que también trabajó siendo dirigida por su hijo Pablo Aura, en el filme Influencia, que tiene su estreno el próximo 4 de Octubre en los Cinemex.

“La trama se enfoca en la magia y fantasía de Leonora que la encarna la actriz Alejandra Cárdenas, y yo soy su abuela.

“Ella cree que si mira a los ojos a las personas se mueren. Tiene 16 años y en una ocasión, mira a su abuela fijamente y después fallece. Qué tragedia inicia en su vida, así comienza la película”, adelanta.

Mientras tanto, Verónica Langer forma parte del exitoso estreno de Soy tu fan, la cinta en la que, igual que en la serie, interpreta a la madre de Charly (Ana Claudia Talancón). Dirigida por Mariana Chenillo, en la película su personaje se redescubre como una mujer que no quiere envejecer.

“Martha, es tan inestable que lo hereda a su hija. Para comenzar, se mira como la eterna joven que no asume ni su edad, ni sus responsabilidades, ¡y se mete en cada problema!”.

En la vida real, sostiene Verónica Langer; “en nada me parezco a Martha, no hay duda. Soy lo contrario a ella, yo sí me preocupo por mis hijos y por lo que les sucede en su entorno. Martha en gran parte me gusta por su forma de ser. Nada qué ver con una mamá tradicional, preocupada, sacrificada; es extrovertida, nada le importa, sólo divertirse”.

Para la actriz, filmar Soy tu fan, “fue una especie de vacaciones, porque tuvimos el privilegio de rodar al aire libre y sobre el mar, lo único que tuvimos en contra fue el calor. El estar trabajando fuera de la ciudad de México, nos ayudó a no estar en la opresión pandémica. Estábamos al aire libre, conservando las medidas de seguridad, era más relajado que estar en un set y nadie se contagió del elenco. Fue una experiencia muy grata cuando la mayoría de mexicanos estaban encerrados en sus hogares”, finaliza.