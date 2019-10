¡Aquí el video que inspiró a Joaquin Phoenix para el icónico baile del Joker!

Al fin se estrenó la tan esperada película Joker, protagonizada por Joaquin Phoenix, quien ha sido halagado por la audiencia gracias a su increíble actuación.

Cabe destacar, que uno de los momentos que ha sobresalido sobre su interpretación es el baile que realiza en unas escaleras cuando llega a la culminación y se transforma en el Guasón.

Dicho baile, que comienza como un símbolo de su locura, termina siendo la cereza del pastel en la actuación de Phoenix, quien regala al público uno de los momentos más icónicos en el filme.

Durante una entrevista, el actor fue cuestionado sobre el origen del baile, a lo que Phoenix reveló que fue un antiguo video de YouTube el que lo inspiró y junto con su coreógrafo, Michael Arnold, perfeccionaron los movimientos para lograr la famosa escena.

"Creo que lo que más me influenció fue (el actor) Ray Bolger… Una canción en especial llamada The Old Soft Shoe, que él interpretaba y vi el video y tenía una cierta arrogancia rara en sus movimientos y en realidad lo robé casi completamente de él.

Él hace esa cosa de levantar la barbilla. El coreógrafo Michael Arnold me mostró montones de videos y yo me fijé en ese en particular. Así es el Guasón, ¿no? Tiene una cierta arrogancia. Probablemente esa fue mi influencia más grande, pero también la música disco".