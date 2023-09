Visión de directoras dominan los premios Ariel: se pueden liderar desde el cuidado

La presencia de mujeres mexicanas en el cine cada vez es más fuerte, su perspectiva femenina ha logrado posicionar cintas como Huesera, El norte sobre el vacío y Rudio entre las mejores películas de los premios Ariel 2023 que se llevó a cabo en el Teatro Degollado, en Guadalajara, Jalisco.

El género de terror, los efectos del patriarcado en las familias y el fenómeno de las desapariciones de personas en México fueron abordados por Michelle Garza Cervera, Alejandra Márquez Abella y Natalia Beristáin, las tres nominadas como mejores directoras en la 65 edición de los premios de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Puedes leer: Ariel 2023: ¿quiénes fueron los ganadores de los premios del cine mexicano?

Alejandra Márquez Abella

La cineasta potosina Alejandra Márquez Abella no tenía en sus planes dedicarse al cine ni llevar el liderazgo de una producción.

Sin embargo, su camino la llevó a dirigir El Norte Sobre el Vacío, la cinta que le consiguió 16 nominaciones en los premios Ariel 2023.

Para la cineasta, el feminismo ha sido una base para asumir la responsabilidad de un equipo y poder construir su propia narrativa.

“A mí me cambió la vida el feminismo desde muy chiquita, creo que una de las cosas que se establecen en el feminismo es que se pueden liderar desde la responsabilidad y el cuidado y no nada más desde el autoritarismo y la verticalidad", aseguró la directora Márquez Abella.

Araceli Martínez | El Sol de México

“Siempre me vi más como una colaboradora, más que una líder. Eso es lo que cambió, que me volví más alguien que lidera proyectos a alguien que tiene que llevar a los colaboradores a un lugar, que es una responsabilidad, no es bonito a veces, no es algo agradable, porque es algo que conlleva mucha responsabilidad. Incluso después de estudiar cine, no me imaginé hacer películas, era algo que veía lejano y difícil” afirmó Márquez Abella en entrevista con El Sol de México.

Algunas de las categorías en donde El Norte Sobre el Vacío tuvo nominaciones fueron: Mejor película, Dirección, Actor, Coactuación femenina y masculina, Guión Original, Fotografía, Música Original, Sonido, Edición y Diseño de Arte.

Alejandra Márquez Abella fue la gran ganadora de los Ariel al obtener el premio a la Mejor película, el máximo galardón.

Su siguiente película será A Million Miles Away, su primera cinta en inglés, la cual contará la historia de José Hernández Moreno, un estadounidense de ascendencia mexicana, que logró cumplir su meta de ser astronauta.

Michelle Garza Cervera

La directora de cine Michelle Garza Cervera sorprendió al ámbito cinematográfico nacional e internacional con su primera película: Huesera.

Cine Huesera gana tres premios en el Festival de Cine Fantástico Feratum

Nacida en una familia de creativos, Garza aprendió desde niña a echar a andar la imaginación y con los años, a darle forma a sus ideas ahora en la pantalla grande.

Su gusto por el cine y su desarrollo dentro del medio del entretenimiento fue gracias al trabajo de su abuelo Héctor Cervera, director de televisión en los años cincuenta,quien dirigía programas musicales junto a Chalo Cervera, tío de la directora.

La inspiración y la atracción por el arte también fue producto de lo aprendido de sus padres, quienes se dedicaban al diseño industrial, por lo que su infancia y adolescencia se dio entre grabados, exposiciones y materiales de pintura.

Foto: Aracely Martínez l El Sol de México

“Tuve la fortuna de crecer con dos padres que eran muy creativos, los dos se dedicaban al diseño industrial, mi mamá hacía grabado y todo el tiempo estaba rodeada de materiales y pintura. Mi mamá era bastante lúdica, a pesar de que mis dos padres trabajaban bastante, siempre tenían un espacio para mí cerca de ellos. De hecho hacía videos de stop motion desde chiquita, montaba pequeños sets y así jugaba, me ponían una computadora vieja al lado de ellos para diseñar mis propios dibujos, en los primeros programas de computadora”, compartió Michelle en entrevista con El Sol de México.

Su ópera primera, Huesera, ha sido una revelación que logró 17 nominaciones al Ariel en su edición 2023, que se llevó a cabo el 9 de septiembre en Guadalajara, Jalisco.

Los estatuilla que Michelle Garza Cervera consiguió con Huesera fueron:

Mejor ópera prima

Mejor guión original

Mejor maquillaje

Mejores efectos especiales

Michelle ya prepara su siguiente filme, Palizada, en equipo con el productor asociado Julio Chavezmontes.

La película hablará sobre las relaciones familiares y los roles de invasión y falta de consentimiento cuando hay un lazo fraterno tan importante.

Natalia Beristáin

La directora de cine Natalia Beristáin tiene tablas en el mundo del teatro, hija de los actores Arturo Beristáin y Julieta Egurrola, recuerda su niñez, más que en foros de televisión, tras bambalinas.

Aunque sus recuerdos están en horas de ensayos teatrales y libretos, nunca se vio como actriz pues considera que carece de esas habilidades, sin embargo, siempre sintió necesario encontrar un lugar propio para expresarse y así fue como halló en el cine su hábitat.

“Entendí que no tengo esas herramientas y la manera en que podía ir de la mano con la actuación era dirigiendo, teniendo en cuenta que el teatro no era especialmente un espacio mío, necesitaba encontrar uno que sí lo fuera. El teatro estaba absolutamente impregnado de mis padres y yo necesitaba encontrar un cuarto propio y el cine me dio esa posibilidad, lo intuí pronto”, dijo Natalia Beristáin con El Sol de México.

Su reciente película Ruido aborda el sentir de una madre, así como el de tantas en este país, que está en busca de su hija desaparecida.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El largometraje fue nominado a cuatro Premios Ariel, en las categorías: Edición, Fotografía, Actuación Femenina y Dirección, aunque no obtuvo ninguna estatuilla.

“Siempre estos premios o las nominaciones se vuelven una cereza en el pastel, más cuando ha sido un pastel tan agridulce como Ruido, por la temática de la película, así que siempre es un gusto saber que el trabajo se valora, incluso dentro de la propia comunidad cinematográfica”, compartió Beristáin.

Con información de Froylan Escobar Lara