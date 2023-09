Ariel 2023: ¿quiénes fueron los ganadores de los premios del cine mexicano?

La noche de este sábado se celebraron los Premios Ariel 2023, edición que tuvo lugar en el Teatro Degollado en Guadalajara, Jalisco, la primera vez en 60 años que los Premios al Cine Mexicano se celebraron fuera de la Ciudad de México.

Después de una alfombra roja por la que desfilaron decenas de artistas que forman parte del séptimo arte en México, se llevó a cabo la ceremonia en donde se entregaron las estatuillas de las 24 categorías. A continuación te presentamos a todos los ganadores:

Mejor Película

El norte sobre el vacío, cinta dirigida por Alejandra Márquez Abella, se impuso en la categoría a mejor película, el máximo galardón de la noche en los Premios Ariel 2023.

Mejor dirección

El reconocido cineasta Alejandro González Iñárritu fue reconocido con el Ariel a mejor dirección por su trabajo en Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades.

Mejor actriz

Arcelia Ramírez subió al escenario para recoger el Ariel a mejor actriz por La Civil.

Mejor actor

Daniel Giménez Cacho se lleva el Ariel a mejor actor por Bardo, Falsa crónica de unas cuantas verdades, galardón con el cual la cinta suma siete premios.

Mejor largometraje de animación

Home is somewhere else (Mi casa está en otra parte) fue premiada como el mejor largometraje de animación en la ceremonia de los Premios Ariel. Patricio Hagerman Ruiz Galindo y Jorge Villalobos de la Torre fueron los encargados de recibir el galardón

Mejor largometraje documental

La categoría a mejor largometraje documental tuvo una sorpresa, ya que las cintas Dioses de México y Teorema de tiempo compartieron el galardón.

Mejor ópera prima

Michelle Garza Cervera, directora de Huesera, subió al escenario para recibir el Ariel a mejor ópera prima.

Mejor guion original

Huesera se lleva su tercer Ariel de la noche en la categoría de mejor guión original, escrito por Abia Castillo y Michelle Garza Cervera.

Mejor música original

Camila Uboldi subió al escenario para recibir el galardón a mejor música original por su trabajo en la película Zapatos rojos.

Mejor sonido

Bardo, Crónica de unas cuantas verdades suma seis premios Ariel en la edición de 2023 a lo mejor del cine mexicano. La cinta fue galardonada a mejor sonido.

Mejor diseño de arte

El Ariel a mejor diseño de arte se lo llevó Bardo, Crónica de unas cuantas verdades. Eugenio Caballero, Roberto Bonelli, Daniela Rojas Mont y Carlos Y. Jaques fueron los encargados de recibir el galardón.

Mejor maquillaje

Adam Soller sube al escenario para recibir el premio Ariel a mejor maquillaje por Huesera, cinta que lleva dos galardones.

Mejor vestuario

Bardo, Crónica de unas cuantas verdades se lleva su cuarto Ariel por la categoría de mejor vestuario, a cargo de Ana Terrazas.

Mejor película iberoamericana

Argentina, 1985 (Argentina) se lleva el Ariel a mejor película iberoamericana en una categoría donde también estaban nominadas 1976 (Chile), As Bestas (España), Carajita (República Dominicana) y Los Reyes del Mundo (Colombia).

Mejor fotografía

Bardo, Falsa Crónica de unas cuantas verdades gana su tercer Ariel de la noche, en esta ocasión en la categoría a mejor fotografía, a cargo de Darius Khondji.

Mejor edición

Bardo, Falsa crónica de unas cuantas verdades se lleva su segundo Ariel de la noche en la categoría a mejor edición, la cual estuvo a cargo de Alejandro González Iñárritu y Mónica Salazar.

Mejor coactuación masculina

Raúl Briones subió al escenario para recibir el premio Ariel a mejor coactuación masculina por El norte sobre el vacío. El actor dedicó unas breves palabras a la violencia que se vive en el país.

Mejor coactuación femenina

Trigal se lleva su segundo Ariel de la noche, ahora para Úrsula Pruneda por mejor coactuación femenina.

Revelación actoral

La actriz Emilia Berjón subió al escenario para recibir el Ariel a revelación actoral por su trabajo en Trigal.

Mejores efectos especiales

Raúl Camarena, Gustavo Campos, Miguel Ángel Rodríguez y Juan Carlos Santos se llevan el Ariel a mejores efectos especiales por Huesera.

Mejores efectos visuales

Guillaume Rocheron y Olaf Wendt fueron los ganadores del premio Ariel a los mejores efectos visuales por Bardo, Falsa crónica de unas cuántas verdades.

Mejor cortometraje de ficción

El Ariel a mejor cortometraje de ficción es para Agustina de Luciana Herrera Caso.

Mejor cortometraje documental

El Ariel para mejor cortometraje documental se lo lleva La nubes son de música de Enrique García Meza.