Lluvia, cumbia y rock acompañan el segundo día del Vive Latino

Lluvia, rock y hasta cumbia es lo que caracterizó el inicio del segundo día del Vive Latino, que se llevó a cabo este domingo en el Foro Sol.

Tláloc dio tregua a los asistentes al festival ya que fueron escasos minutos los que llovió mientras se desarrollaba la presentación de Los Pericos; en ese momento, muchos sacaron sus chamarras e impermeables para cubrirse del agua, sin embargo, ninguno se movió de su lugar ya que el setlist que ofreció el grupo satisfizo a miles de personas.

Temas como “Runaway”, “I’m waiting for your love”, “Sin cadenas”, “Jamaica Reggae” fueron los que sonaron en el escenario Indio, el principal del evento. Una de las sorpresas de la tarde fue la presencia de Carla Morrison quien cantó junto a los argentinos el tema “Anónimos”.

Morrison no sólo pisó el escenario con Los Pericos, también lo hizo con la cantante Elsa y Elmar quien ofreció un concierto muy mágico, como ella misma lo describió en el Escena Indio, entarimado cerca de la curva que lleva a la puerta 6 del Foro Sol.

“Una persona muy desgraciada no sabe el regalo que me hizo, con las lágrimas que lloré le hice esta canción”, dijo la colombiana previo a interpretar “Ojos noche”, junto a la mexicana.

Elsa se entregó en su totalidad a su público con canciones como “Atravesao” y “Como acaba”, en esta última reveló que el tema la ayudó a aceptarse tal cual es.

“Llevo muchos años sintiéndome mal por lo que soy, una mujer que le canta a lo que siente. Ya me cansé, estoy es lo que hay y esto es lo que soy”, dijo Elsa.

“La ventana” y “Culpa, tengo” sonaron en el cierre del espectáculo.

Paralelo, en el escenario Claro Música cantaba su colega y compatriota Catalina García, quien junto a Santiago Prieto confirman el dúo Monsieur Periné y saciaron a sus seguidores con “Tu m’as promis”, “Volverte a ver” y el cover “Sabor a mí”.

“Es una ofrenda de amor en este mundo convulsionado de ansiedad, el amor es la energía de la libertad y como mujer me siento honrada de vivir este momento en Latinoamérica en donde tenemos que seguir alzando nuestras voces porque non nos van a callar”, exclamó la vocalista, antes de presentar a Vivir Quintana, para interpretar el tema “Mi libertad”.

El grupo mexicano Allison hizo lo propio en el Escena Indio, quienes interpretaron “Me cambió”, “Rómpase el vidrio en caso de emergencia” y “El Juego”.

“Gracias a los que nos han acompañado a lo largo de estos 20 años que estamos cumpliendo. Este año estaremos en el Palacio de los Deportes. Hace un año tocamos en el (Multiforo Cultural) Alicia y ¡ahora en el Palacio! Esto es gracias a ustedes”, expresó Erik Canales, el vocalista.

La sorpresa de su show fue José Manuel "TTS" integrante de Here Comes the Kraken que cantó “Matar o morir”.

Pero el momento más conmovedor fue cuando Canales le dedicó a su mamá “Baby Please”, quien se encontraba hasta adelante, en las rejas, junto a otros fans.

Bándalos Chinos conquistó con canciones como “Tu orbita” y “Vámonos de viaje”.

Pero lo que más sobresalió fue la presencia de la cumbia en el festival, esto a cargo de Grupo Cañaveral quienes, con sólo tres canciones pusieron a todo el público a bailar y a sacar sus mejores pasos.

Su pequeña presentación se llevó a cabo en Momentos Indio, en donde aparecieron de sorpresa e interpretaron “Tiene espinas El Rosal” junto a La Marisoul de La Santa Cecilia; “Echarme al olvido” y “No te voy a perdonar” en colaboración con Big Javy de Inspector.