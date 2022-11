Tenebrosa película de Winnie-the-Pooh sí se estrenará en México: te decimos en qué cines

Desde que Winnie-the-Pooh: Blood and Honey salió a la luz llamó la atención de mucha gente gracias a su giro macabro y el público de México no fue la excepción.

La curiosidad por esta cinta de terror también se hizo presente en nuestro país y si eres fan de este género cinematográfico ahora tendrás la oportunidad de verla en México y aquí te revelamos la fecha y la cadena de cine que la llevará a la pantalla grande.

¿Cuándo se estrena Winnie-the-Pooh: Blood and Honey en México?

Gracias al revuelo que ha causado, hoy se dio a conocer que la cinta no sólo se estrenará en Estados Unidos sino también en México y Canadá el próximo 15 de febrero de 2023.

Fue el portal The Hollywood Reporter quien confirmó la llegada del filme de terror a nuestro país y reveló que Cinemex fue quien compró la película, por lo que la cadena de cines mexicana será quien proyecte en sus salas la esperada cinta de Winnie-the-Pooh: Blood and Honey.

¿De qué trata Winnie-the-Pooh: Blood and Honey?

Winnie-the-Pooh: Blood and Honey contará la historia de Piglet y Pooh, quienes luego de ser abandonados por su amigo Christopher Robin, se vuelven criaturas salvajes.

El verdadero terror se desata cuando Christopher Robin lleva a sus amigos a un viaje en el bosque, que se convierte en una pesadilla luego de que Pooh y Piglet los acechan para cazarlos uno por uno, en venganza por lo que Robin les hizo.

¿Peter Pan de terror?

Rhys Frake-Waterfield, director de la tenebrosa Winnie-the-Pooh, reveló que tiene planes para darle un giro similar a Peter Pan.

The Hollywoor Reporter también dio a conocer que Frake-Waterfield podría convertir las tiernas historias de otros personajes, como Peter Pan, en macabras historias con un giro perturbador así como la de Winnie-the-Pooh, por lo que podríamos ver al Mundo de Nunca Jamás pasar de ser un escenario de ensueño, a uno de verdadera pesadilla.

Cabe destacar, que desde su anuncio, la película generó una gran expectativa, por lo que ahora más personas en la industria han apostado porque surjan otras versiones similares e incluso, parece que podría haber una secuela del oso tenebroso.