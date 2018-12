Yolanda Almazán, viuda de Carlos Colorado dueña del nombre Sonora Santanera

Yolanda Almazán viuda de Carlos Colorado se erige como la dueña del nombre musical Sonora Santanera, ante el derecho legal y exclusivo que la asiste como la titular desde el año de 1976, con lo que saca del mercado a La Única Internacional Sonora Santanera de Antonio Méndez y Arturo Ortiz, a quiénes como fundadores se continúa sobre ellos la demanda para nulificar el rubro de marca que ostentan desde el pasado 2001, y con la que han producido compactos.

En conferencia de prensa, Almazán que sucede a su hija Norma Colorado e hijos, en compañía de su abogada Rosalba Becerril, quien a través de sus palabras engañaron y demandaron a la viuda en su momento durante “para arrebatarle a la señora Yolanda su derecho legal y exclusivo”, reiteró.

Con la presencia de Gilberto Navarrete, director musical y María Fernanda, vocalista, así como también del fundador de la Sonora Santanera, Andrés Terrones, se conoció que la señora Yolanda Almazán, “sí autorizó que usáramos el nombre del grupo, más no le firmó un documento para cederlo. Ellos me sacaron del grupo cuando yo defendí a la señora Yolanda y ahora me da mucho gusto que ella es la única, real y heredera oficial de la Sonora Santanera”, expresó Terrones

Sin quitar el dedo del renglón, la defensora Rosalba Becerril, reiteró que “los señores Antonio y Arturo, “engañan al público en hacer afirmaciones ajenas a la verdadera historia y legalidad, creación y constitución de la Sonora Santanera de Carlos Colorado".

Añadió: “el vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito dictaminó que se llegó al juicio final en base a la última sentencia de amparo que causó ejecutoria por ministerio de ley a favor de la señora Yolanda Almazán y así 14 años de pleito se terminan con la desmedida ambición de los que ostentan ser la Única Internacional Sonora Santanera como la Internacional Sonora Santanera de Gildardo Zárate, dos agrupaciones piratas que tendrán que desaparecer en los siguientes días”.

Y se hizo énfasis que al poseer Yolanda Almazán, “la reserva de derechos desde 1975 en que la registró su esposo Carlos Colorado y a ella la hereda al siguiente año, la hace legalmente ser la exclusiva persona de usar el nombre del grupo artístico”.

Se informó también que la viuda de Carlos Colorado, ya también registró como reserva a Sonora Santanera de Carlos Colorado con María Fernanda.

Por cierto como el público dice la última palabra ya está a la venta la nueva producción en vivo de su paso en el Auditorio Nacional en su edición especial.