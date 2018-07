A la sombra | Enrique Peña Nieto

Alejandro Oyervides

El corresponsal de TeleSUR, el medio venezolano que nació en 2005 con un consejo asesor en ese entonces que incluía a Adolfo Pérez Esquivel y al periodista Ignacio Ramonet, logró acercarse a Andrés Manuel López Obrador ayer para solicitarle una entrevista. “Una vez que haya oportunidad, se te dará”, fue lo único que respondió el político mexicano al representante de una cadena que en América Latina ya no es tan bien vista por los tomadores de decisiones.

Probablemente AMLO lo sabe y claro, no quiere que sigan esos rumores que se esparcieron y que decían que México sería como Venezuela si él ganaba.

***

El presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Alejandro Ramírez, llegó ayer muy tranquilo a la reunión con López Obrador al Camino Real. En resumen, está de acuerdo con que México debe reconciliarse en todos los sentidos, hacia la paz y el bien del país. Aquello del pleito y los reclamos quedó en el pasado.

Faltaba más.

***

Hablando de empresarios poderosos que desafiaron y criticaron a Andrés Manuel López Obrador, directa o indirectamente, públicamente o no. Resulta que Don Claudio X. González, sí, el papá, aclaró que son fake news las que dicen que anda organizando un partido político en México, como el ciudadano de Albert Rivera en España. No y no, es su postura.

***

Eso sí, agregó X. González papá, no se va a despedir de la política ni se quedará callado cuando tenga que opinar o defender una idea. Andaba muy tranquilo, saludando y diciendo que hay que trabajar por el bien de México.

***

Los empresarios que andaban por ahí nos contaron que tampoco los Servitje, es decir, la familia al frente de Bimbo, estaban interesados en meterse en política.

Para nada. Eso de que le harían y pagarían un partido a Margarita Zavala es rumor, agregaron. El tiempo dirá.

***

Los de la Coparmex dijeron estar muy satisfechos con la reunión, por un lado, López Obrador dijo estar dispuesto a trabajar por México y no afectar los negocios, además, escuchó la propuesta que siempre ha tratado de ignorar, y que tiene que ver con una fiscalía independiente que pueda vigilar las acciones de los más poderosos, y que no tenga ninguna relación con el hombre más poderoso del país o sus cercanos. “Estamos muy satisfechos”, dijo Gustavo de Hoyos Walther, presidente nacional de la Coparmex.

***

Carlos Slim Domit, el hijo del hombre más rico de este país, aseguró que nunca tuvieron miedo. El presidente del Consejo de Administración de América Móvil dijo que López Obrador fue muy consistente.

“Creemos que van a venir muchas oportunidades para el país”, dijo.

“Creo que va a ser una relación muy positiva”.

“Como presidente de la República reconocí y reconozco quién obtuvo la victoria clara, contundente e inobjetable, con quien me reuní el día de ayer en un espacio de encuentro respetuoso y cordial”, dijo ayer ENRIQUE PEÑA NIETO. “Unos ganaron y otros perdieron, pero todos acreditamos al final de cuentas la vitalidad de nuestra democracia, una que hemos venido fortaleciendo y que es para bien de México”.