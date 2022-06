Irresponsabilidad y error humano, causas de accidente en Guaymas, Sonora

La principal causa del incidente en el que siete personas perdieron la vida al volcarse una embarcación menor, fue la de un error humano, informó Protección Civil estatal.

Y es que la embarcación tipo panga de 20 pies de eslora de largo por 10 pies de ancho, era de uso exclusivo para la pesca y no para el traslado de paseantes, pues no contaba con asientos ni chalecos salvavidas, y no estaba habilitada para maniobras fuera de su naturaleza.

Además de lo anterior, la investigación arrojó que se hizo caso omiso de la seguridad marítima, ya que no contaba con radiocomunicación y sus tripulantes no avisaron a las autoridades que saldrían de paseo.

Aparentemente, la panga fue tomada sin permiso por el hijo de su dueño, con la finalidad de pasear a sus familiares, quienes, posteriormente, sufrirían el accidente.

El límite de tripulantes de la lancha es de seis, por lo que al abordar 19 personas a la misma, superó por más del triple lo establecido.

El primer reporte a Protección Civil de Guaymas se realizó a las 15:00 horas de este domingo, por lo que se activó de forma inmediata el Sistema Estatal de Protección Civil.

En el operativo se trabajó de forma coordinada con elementos de búsqueda y rescate de la Secretaría de Marina, Cuarta Región Naval, ocho elementos de Bomberos y Protección Civil Guaymas.

Asimismo se utilizaron dos embarcaciones de búsqueda y rescate y un helicóptero UH-60 con una tripulación de cinco personas.

Hasta el momento se reporta siete personas sin vida, de las cuales cinco son adultos y dos menores de edad, todas ellas originarias de Empalme, Sonora; además de que aún se encuentra una persona desaparecida, presuntamente el joven que conducía la lancha.





