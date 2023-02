14 de febrero: Artículos para viajar en moto con tu pareja

El día de los enamorados es un buen momento para sorprender a esa persona especial , existen muchas actividades y detalles que pueden hacer, pero si les gusta la aventura, un paseo en moto es la mejor idea.



Para que lo hagan de la manera más segura, les compartimos algunos consejos para el viaje:

Bien Equipados: Ambos deben contar con lo básico para andar en moto: casco, guantes, chamara y botas, ya que estarás mas protegido en caso de algún siniestro.

Elige la ruta: Lo primero que deben hacer es planificar a donde irá, para tomar en cuenta duración, clima, trayecto y ruta y gastos. Organiza todo para que conozcas diversos destinos, sin perderte; aunque si lo tuyo es la aventura y prefieres un camino sin rumbo fijo, procura medir tus tiempos y distancias para que tu regreso sea con buen tiempo.

Revisa la moto: Es súper importante revisar que se encuentre en perfecto estado. Para ello, es necesario contar con un buen mantenimiento de la misma, debes de tener en cuenta que a la hora de conducir en pareja se tiene que adaptar el peso que va a soportar la moto con los dos.

Posición del acompañante: Es normal que tu pareja se pregunte dónde debe agarrarse o qué distancia debe mantener para no interferir en los movimientos y en la conducción del piloto. Lo recomendable es que se siente lo más cerca posible del conductor, agarrándole la cintura y con los pies en las estriberas. Recuerden que no deben apoyarse en los hombros o brazos del conductor, ya que pueden interferir en su movilidad y eso no es nada seguro.

Conducción: Cuando se conduce en pareja es importante que el piloto cambie la forma que tiene de conducir cuando va solo, es por ello, que, es recomendable que reduzca al máximo las aceleraciones y frenadas para evitar riesgos innecesarios. Por su parte, el acompañante, debe saber que el mayor riesgo está en las curvas, así que, se recomienda acompañar al conductor siempre con movimientos suaves para no provocar la pérdida del control de la moto.

Cómo bajar: Recuerda que el copiloto debe descender de la moto hasta que el conductor se lo indique. Siempre tiene que esperar a que el piloto sujete con firmeza el manillar, accione la palanca de freno y extienda el soporte lateral de la moto. Cuando se baje de la moto, debe hacer lo contrario que para subir: colocarse de forma erguida sobre los estribos, apoyarse en los hombros del piloto y pasar la pierna derecha, con cuidado, sobre el asiento hasta que el pie llegue al suelo.

