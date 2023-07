Arma tu outfit para The Eras Tour de Taylor Swift

¡Atención Swifties! El tan esperado The Eras Tour de Taylor Swift está a la vuelta de la esquina, y sabemos que todas están emocionadas por ver a su ídola en el escenario. Además de cantar a todo pulmón, el concierto es una oportunidad perfecta para mostrar su amor por Taylor a través de la moda inspirada en cada una de sus eras. ¡Aquí les presentamos una guía práctica y concisa para que sepan qué usar en el concierto, según sus álbumes favoritos!

1. Qué usar en la era Taylor Swift (2006)

La era homónima de Taylor nos trajo su estilo country y bohemio. Los vestidos boho de verano en verde claro, blanco y azul bebé, así como las botas vaqueras, son elementos clave para este look. ¡Compleméntalo con aros y pulseras para un toque personal!

Vestido azul

Botas vaqueras blancas

Pulseras

Gloss rosado

2. Qué usar en la era Fearless (2008)

El álbum que catapultó a Taylor a la fama mundial, "Fearless", merece un homenaje en el concierto. La paleta de colores dorados y los flecos en mini vestidos te transportarán a la época en que esta estrella brillaba en el escenario. Asegúrate de llevar tu número "13" dibujado en la mano y, si quieres destacar aún más, ¡DIY un brillante "13" en una guitarra al estilo Taylor!

Vestido dorado de flecos

Botas negras con estoperoles

Dije para pulsera 13

Paleta de sombras doradas

3. Qué usar en la era Speak Now (2010)

Si "Speak Now" es tu álbum favorito, apuesta por vestidos babydoll y vestidos de gala tipo princesa, preferiblemente en tonos púrpura, el color icónico de este álbum. No olvides un toque de labial rojo y una pulsera con la letra de una de las canciones para completar el look.

Vestido morado corto

Ballerinas rosas

Cinturón con tachuelas

Labial violeta

4. Qué usar en la era RED (2012)

"RED" es uno de los favoritos de Taylor y, si es el tuyo también, ve por un look inspirado en los años 50 y 60, con vestidos de té, shorts de cintura alta, brogues, rayas Breton, sombreros y gafas de sol cat eye. Si prefieres algo más audaz, ¡haz un homenaje al circo ringleader que Taylor llevó en el escenario de la era RED!

Playera We are Never Getting Back Together Like Ever

Falda plisada roja

Boina francesa clásica

Labial rojo

5. Qué usar en la era 1989 (2014)

"1989" te llevó a una época de pop puro y bailes inolvidables. La paleta de colores en tonos azul bebé es la protagonista, y podrás elegir el look más rebelde de Shake It Off o el glamour clásico de Wildest Dreams. Un disfraz de grupo inspirado en "Bad Blood" también puede ser una divertida opción para compartir con tus amigas.

Top negro cruzado

Short negro tiro alto

bolso con forma de cámara

Zaptos Mary Jane plateados

6. Qué usar en la era Reputation (2017)

Para las seguidoras de la era Reputation, el negro, el verde oscuro y las lentejuelas son el camino a seguir. Un estilo oscuro y misterioso con motivos de serpientes para simbolizar la regeneración es una elección acertada. Si prefieres algo más sutil, el estampado de periódico inspirado en la portada del álbum también es una gran opción.

Vestido de lentejuelas brillantes

Botas altas hasta la rodilla

Cadena de serpiente flexible

Diadema barroca de cristal

7. Qué usar para la era Lover (2019)

Love Story o You Belong With Me te marcaron en la era Fearless, pero Lover te conquistó con su explosión de color y pop bubblegum. Para esta era, los colores clave son el rosa pastel, el azul bebé y el lila. Opta por lentejuelas, vestidos tipo blazer y motivos de mariposas y flores para brillar como una verdadera estrella pop. No olvides el corazón dibujado alrededor del ojo, ¡una referencia fácil a esta era llena de romance!

Overol rosa con botones

Tenis con plataforma

Bolso en forma de corazón

Aretes de corazón Lover

8. Qué usar para la era Folklore (2020)

La era Folklore te cautivó con su estética de "abuela de campo de cuento de hadas". Vestidos de flores y prendas de punto acogedoras son tus mejores aliados para lucir como una auténtica ninfa del bosque. Añade toques de blanco, crema, gris y plata para lograr el ambiente mágico de esta era.

Overol de mezclilla vintage

Cárdigan abierto con franjas negras

Botas de plataforma

Bálsamo labial exfoliante

9. Qué usar para la era Evermore (2020)

Con un toque místico y cottagecore, Evermore te atrapó en sus mágicas melodías. Colores como el naranja óxido, el cobre, el beige y los tonos terrosos son los protagonistas de esta era. Un vestido de terciopelo verde, un vestido vintage y una corona de flores son elementos perfectos para canalizar las vibraciones de willow.

Vestido blanco con mangas

Bufanda de cachemir a cuadros

Zapatos de charol con plataforma

Diadema de cristal dorado

10. Qué usar para la era Midnights (2022)

Finalmente, si te enamoraste del último álbum de Taylor, Midnights, muestra tu amor por este lanzamiento reciente con atuendos inspirados en sus videos musicales. Desde el glamuroso mono Bejewelled hasta el vestido de estrellas azul medianoche, tienes muchas opciones para destacar con el estilo de Midnights.

Vestido azul liso

Sandalias de plataforma con tiras

Bolso redondo con estrellas

Diadema de estrellas

¿No puedes elegir una era favorita?

Si te encuentras indecisa y no puedes elegir una, ¡no te preocupes! Un vestido de lentejuelas en tu color preferido y unas botas vaqueras siempre serán una opción ganadora para el concierto. Además, si tienes merch de Taylor Swift, como una camiseta de su gira, úsalos con orgullo para mostrar tu apoyo a la artista. Otra cosa muy importante: NO OLVIDES TUS FRIENDSHIP BRACELETS

Recuerda, la moda es una forma divertida de expresar tu amor por Tay y su música. Ya sea que elijas un look inspirado en tu álbum favorito o combines elementos de varias eras, lo más importante es que te sientas cómoda y auténtica en el concierto. ¡Disfruta al máximo el "The Eras Tour" de la mejor manera posible!

