Qué considerar antes de integrar un perro Chihuahua a tu familia

Los perros Chihuahua pueden ser adorables compañeros, pero antes de decidir integrar uno a tu familia, es importante considerar diversos factores para garantizar una convivencia armoniosa y segura. Expertos en etología canina, como Alberto Tejeda del Departamento de Etología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) de la UNAM, ofrecen algunos consejos para quienes estén pensando en adoptar esta raza.

Los Chihuahua son conocidos por ser reactivos y, en algunos casos, pueden mostrar tendencias agresivas. Es esencial comprender esta característica antes de integrarlos a tu hogar. Según Tejeda, aunque son pequeños, son seguros de sí mismos y pueden enfrentar situaciones de manera directa, lo que puede malinterpretarse como agresión.

Originarios de México, son una de las razas más antiguas de América y la más pequeña del mundo. Se conocen principalmente dos variedades: cabeza de venado y de manzana. Es importante tener en cuenta que, sin un control genético adecuado, los Chihuahua de variedad de manzana pueden presentar predisposición a ciertas condiciones de salud o reactividad.

Aunque son pequeños y altamente adaptables al interior, necesitan actividad física regular para mantenerse sanos y prevenir comportamientos no deseados. No asumas que porque son pequeños no necesitan ejercicio; los paseos son fundamentales para su bienestar físico y mental.

Al igual que con cualquier perro, la socialización temprana y el establecimiento de límites claros son relevantes para su desarrollo saludable. Evita sobreprotegerlos o consentirlos en exceso, ya que esto puede conducir a problemas de comportamiento. Dado el boom de popularidad de los Chihuahua, asegúrate de adquirirlos de criadores responsables o refugios confiables que se preocupen por la salud y el temperamento de los perros. La esterilización es recomendada por expertos, especialmente en casos de perros con rasgos conductuales indeseables.

Es importante agregar que pese a lo que se puede creer, los Chihuahua no son adecuados para hogares con niños pequeños, ya que su tamaño pequeño los hace vulnerables y pueden reaccionar de manera impredecible ante situaciones estresantes. Es importante considerar esto

