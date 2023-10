¿Qué lentes usar para el eclipse solar?

Este sábado 14 de octubre, presenciarás una rara maravilla astronómica, el eclipse solar anular, que pintará un "anillo de fuego" en el cielo. Este fenómeno, visible en una amplia franja que abarca América del Norte, Central y del Sur, es un espectáculo que no querrás perderte. Sin embargo, disfrutarlo de forma segura es esencial, ya que mirar directamente al sol sin la protección adecuada puede causar daños permanentes a tus ojos.



La razón fundamental para no mirar directamente un eclipse solar radica en que la luz del astro sigue siendo peligrosa incluso cuando está parcialmente cubierta. La radiación puede dañar tus ojos y causar ceguera. La única excepción es durante la "totalidad" de un eclipse solar total, cuando la luna bloquea completamente la luz del sol. Pero los eclipses anulares no ofrecen ese momento de totalidad.

Gafas y visores para el eclipse

Para disfrutar del eclipse anular de forma segura, debes usar gafas para eclipses certificadas que cumplan con la norma ISO 12312-2. Estas gafas bloquean casi toda la luz visible, infrarroja y ultravioleta, y son esenciales para proteger tus ojos.

Las gafas de sol no proporcionarán la protección adecuada , ya que no cumplen con los estándares de seguridad internacionales requeridos. Además, es importante ponerse las gafas antes de mirar al sol y quitarlas antes de apartar la vista del astrol. Si usas anteojos normales, simplemente coloca las gafas para eclipses sobre ellos.

Los visores solares de mano son otra opción segura para disfrutar del eclipse. También puedes usar telescopios, binoculares o cámaras equipadas con filtros solares especiales en la parte frontal, que actúan como gafas para eclipse

Si tus gafas o visores cumplen con la norma ISO 12312-2 y no están dañados, no tienen fecha de caducidad y pueden utilizarse indefinidamente. Almacénalos en un sobre o en su embalaje original a temperatura ambiente para evitar rayones. Nunca uses agua o toallitas húmedas para bebés para limpiarlos, ya que podrían dañarlos. Limpia las lentes cuidadosamente con un pañuelo de papel o un paño.

Visualización indirecta

Si no tienes gafas certificadas, puedes disfrutar del eclipse de forma indirecta utilizando un proyector estenopeico, como un agujero perforado en una ficha. Simplemente mantén la tarjeta en tu espalda para proyectar la imagen del sol en el suelo.

Otros objetos que pueden servir como proyectores estenopeicos incluyen coladores, sombreros de paja o cualquier objeto con pequeños agujeros. También puedes crear patrones de gofre con tus manos cruzadas para reflejar la media luna del sol en una superficie.

Si estás junto a un árbol frondoso, los pequeños espacios entre las hojas reflejarán patrones de la fase del eclipse en el suelo.

