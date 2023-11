Test: Qué tanto sabes de Paul McCartney

Desde su papel como miembro fundador de The Beatles hasta sus esfuerzos como solista, autor y activista, ha dejado una huella imborrable en la cultura global. Sus canciones resuenan no solo en su música, sino también en su actitud humilde y compromiso con causas benéficas.

Hace tres décadas, México tuvo el honor de recibir por primera vez a una leyenda musical, un ícono que cambió la historia de la música para siempre: Sir Paul McCartney. En 1993, inauguró su relación con el país en dos memorables conciertos realizados los días 25 y 27 de noviembre en el Foro del Autódromo Hermanos Rodríguez, marcando la primera presentación oficial de un miembro de The Beatles en suelo mexicano.

Adquiere uno de sus discos insignia el Ram versión vinil, esencial para tu colección del músico.

Foto. Amazon.

La demanda abrumadora de boletos llevó a la apertura de una segunda fecha, subrayando la inigualable conexión que McCartney tenía con sus fanáticos mexicanos desde el inicio. Este hito inauguró lo que se convertiría en una historia de amor musical entre el legendario músico británico y el público mexicano.

Nueve años después, en 2002, Paul regresó con el "Driving México Tour", ofreciendo tres impactantes conciertos los días 2, 3 y 5 de noviembre en el Palacio de los Deportes. La elección de estas fechas coincidió con el Día de Muertos, una ocasión que McCartney honró interpretando "Here Today" en memoria de John Lennon y "Something" como tributo a George Harrison.

Adquiere las Letras de Paul McCartney, una autobiografía a través de las 154 canciones más emblemáticas del músico.

Foto. Amazon

El "Up And Coming Tour" de 2010 marcó otro regreso esperado, llenando el Foro Sol los días 27 y 28 de mayo. Durante la interpretación de "Let Em In", el público desató una tradición única al activar sus encendedores al ritmo de los aplausos, inspirando a McCartney a improvisar la canción "Shine A Light In México".

Show gratuito en la CDMX

La gira "On The Run" en 2012 fue única al presentar a McCartney en dos sedes diferentes, llenando el Estadio Azteca el 8 de mayo y el Zócalo de la Ciudad de México el 10 de mayo, rompiendo récords con casi 200 mil asistentes en la plaza pública capitalina.

Elige la edición especial de Wild Life (Deluxe Edition), un CD de Paul McCartney.

El "One On One Tour" en 2017 fue la última visita de McCartney hasta ahora, con un emotivo concierto el 28 de octubre en el Estadio Azteca, apenas un mes después del terremoto que sacudió la Ciudad de México. El legendario músico mostró su solidaridad al sacar una bandera mexicana en apoyo a las víctimas del sismo.

Revive la historia de este ex Beatle con esta biografía en imágenes (Spanish Edition).

Foto. Amazon.

Posiblemente su último concierto en el país

Ahora, en 2023, el músico anuncia su regreso a México con la gira "GOT BACK Tour". La fecha confirmada es el 14 de noviembre, pero la demanda de boletos podría abrir nuevas oportunidades para que los fans disfruten de sus shows.

A medida que celebramos estos 30 años de conciertos inolvidables en México, queda claro que Paul McCartney sigue siendo un faro de inspiración y un testamento viviente del poder duradero de la música para unir a las personas de todas las edades y culturas.

Haz el test

En celebración a su legado musical, te invitamos a poner a prueba tu conocimiento con nuestro exclusivo test. Desde detalles curiosos hasta momentos clave en su carrera, ¡comparte tus resultados!

1. Durante la grabación de 'Let It Be', ¿quién fue el único Beatle que usó barba?

a) Paul McCartney

b) John Lennon

c) George Harrison

2. ¿Qué regalo peculiar le hizo Paul McCartney a su padre?

a) Un automóvil

b) Un caballo de carreras llamado Drakes Drum

c) Un reloj de pulsera

3. ¿Por qué Paul McCartney fue nombrado detective honorario por la policía de Nueva York?

a) Por resolver un caso criminal

b) Por dar un concierto benéfico por el 11 de septiembre

c) Por ayudar en una detención policial

4. ¿A qué edad conoció Paul McCartney a John Lennon?

a) 15 años

b) 18 años

c) 20 años

5. ¿Qué día de la semana no se menciona en la canción "Lady Madonna" de The Beatles?

a) Domingo

b) Lunes

c) Sábado

6. ¿Quiénes asistieron al concierto de los Beatles en el Shea Stadium en 1965?

a) Linda Eastman y Barbara Bach

b) Yoko Ono y Pattie Boyd

c) Jane Asher y Maureen Starkey

7. ¿Cuáles eran los nombres de los padres de Paul McCartney?

a) Jim y Mary

b) Joel y Angela

c) Mike y Stella

8. ¿En qué país dio Paul McCartney un concierto ante más de 350,000 personas en 1989?

a) Estados Unidos

b) Brasil

c) Japón

9. ¿Cuál fue el primer instrumento musical que tocó Paul McCartney?

a) Guitarra

b) Trompeta

c) Piano

10. ¿Qué instrumento tocaba Paul originalmente en The Quarrymen?

a) Guitarra

b) Bajo

c) Batería

11. ¿Qué inspiró a Paul McCartney a tocar la guitarra zurda?

a) Slim Whitman

b) Elvis Presley

c) Chuck Berry

12. ¿Cuántas canciones de The Beatles ocuparon los cinco primeros lugares en el Billboard Hot 100 en 1964?

a) Cinco

b) Seis

c) Siete

13. ¿En qué tocó Paul McCartney durante una improvisación en el Royal College of Art?

a) Guitarra

b) Jarra de cerveza y radiador

c) Piano

14. ¿Cuándo fue la última sesión de fotos de Paul McCartney con The Beatles?

a) 1968

b) 1969

c) 1970

15. ¿A qué especie de trilobites se le dio el nombre de Struszia Mccartneyi en honor a Paul McCartney?

a) Fósiles marinos

b) Insectos

c) Reptiles

16. ¿Por qué recibió Paul McCartney una multa en 1973?

a) Exceso de velocidad

b) Por cultivar cannabis

c) Estacionamiento indebido

17. ¿Cuántas canciones escribieron juntos John Lennon y Paul McCartney?

a) 200

b) 250

c) 295

18. ¿Bajo qué nombre ingresó Paul McCartney a los estudios Abbey Road para grabar su primer álbum en solitario?

a) Paul McCartney

b) Billy Martin

c) James McCartney

19. ¿Qué grabaron los Beatles en el show de Ed Sullivan en 1964 además de la presentación en vivo?

a) Entrevistas

b) Videos promocionales

c) Otras dos presentaciones

20. ¿Qué álbum de The Beatles fue escrito exclusivamente por John Lennon y Paul McCartney?

a) Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band

b) Abbey Road

c) A Hard Day's Night

Resultados

De 15 a 20 respuestas correctas: ¡Eres un Máximo Fan del ex Beatle! Tu conocimiento sobre el músico es excepcional. Parece que has explorado a fondo la vida y la carrera de esta leyenda musical. ¡Felicidades por ser un verdadero experto!

De 8 a 14 respuestas correctas: ¡Tienes un Nivel Intermedio de Fan! Conoces bastante bien su trayectoria e impacto en la música, pero aún hay detalles fascinantes por descubrir. Sigue explorando y profundizando en la increíble historia de este ícono.





De 1 a 7 respuestas correctas: ¡Apenas estás Iniciándote en el Mundo McCartney! No te preocupes, todos empezamos desde algún lugar. Con cada acierto, te acercas más a convertirte en un verdadero fan. ¡Sigue explorando y disfrutando de su legado musical!

Respuestas

b) John Lennon b) Un caballo de carreras llamado Drakes Drum b) Por dar un concierto benéfico por el 11 de septiembre a) 15 años c) Sábado a) Linda Eastman y Barbara Bach b) Jim y Mary b) Brasil b) Trompeta a) Guitarra a) Slim Whitman c) Siete b) Jarra de cerveza y radiador b) 1969 b) Insectos b) Por cultivar cannabis c) 295 b) Billy Martin c) Otras dos presentaciones c) A Hard Day's Night

Nuestros periodistas recomiendan de manera independiente productos y servicios que puedes comprar o adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos en nuestros textos, El Sol de México puede recibir una comisión.

Te recomendamos este podcast ⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, Deezer y Amazon Music