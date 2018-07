C5 ha beneficiado a Telmex y Seguritech

Tener 15 mil 302 cámaras que vigilen las calles de la Ciudad de México ha costado a los capitalinos más de 12 mil 600 millones de pesos y en el camino son dos empresas las que se han beneficiado con este programa llamado Ciudad Segura e iniciado en 2009.

Lo anterior no llamaría la atención si no fuera porque hoy se sabe que si ocurriera un sismo como el del 19 de septiembre, mil 480 altavoces no emitirían la alerta sísmica, además de que seis mil 500 cámaras ya cumplieron su vida útil y son obsoletas.

De acuerdo con los tres contratos a los que El Sol de México tuvo acceso, las empresas beneficiadas son Teléfonos de México (Telmex), propiedad del multimillonario Carlos Slim, y Seguritech, de Ariel Picker.

El primero de los tres contratos -todos adjudicados de manera directa- se firmó el 30 de diciembre de 2008 entre la Secretaría de Seguridad Pública y Telmex por un monto de 459 millones 431 mil 428.49 dólares, a un tipo de cambio que no debía rebasar los 16.70 pesos, y tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre de 2011.

La puesta en marcha de lo que se conoce como Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), que incluyó la implementación de ocho mil cámaras de videovigilancia, tuvo un costo de siete mil 672 millones 504 mil 855.78 pesos.

Casi cinco años después, en la administración de Miguel Ángel Mancera, llegó la segunda etapa de Ciudad Segura, con la colocación de siete mil cámaras más; el contrato se entregó a Telmex el 15 de noviembre de 2013 por un monto de cuatro mil 550 millones de pesos.

La vigencia de este segundo contrato millonario que se dio a la mayor empresa telefónica del país venció el 31 de diciembre de 2017, sin embargo, en el camino el Gobierno de Mancera entregó un tercer contrato.

La actual administración pretende sustituir ocho mil cámaras que se instalaron entre 2008 y 2011, cuya vida útil es de cuatro años; para ello entregó un contrato a Comunicación Segura –una filial del emporio Seguritech- por un monto de 463 millones 827 mil 49.21 pesos para la sustitución de mil 500 cámaras.

De esta manera aún restan seis mil 500 cámaras por sustituir; este diario cuestionó al respecto a la próxima jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien se limitó a indicar que se hará una revisión de todo el C5 para luego determinar qué equipos deben ser renovados.