Abuelitos suman tres meses sin apoyos de Bienestar

Con la ayuda de su nieto de 11 años y de su hija, Alicia Arévalo salió del Instituto para el Envejecimiento Digno de la Secretaría del Bienestar Social (Sibiso) de la Ciudad de México donde le informaron que posiblemente entre el 16 al 24 julio le llegará su primer pago a su tarjeta del bienestar.

"No hay depósito, no ha caído nada y te traen que el 15 de junio, que el 16 de este (julio)", expresó. Le parece mal vivir bajo incertidumbre porque necesita el dinero. "A gente como yo, que somos de la tercera edad y que ya no podemos trabajar, pues sí nos pega, ese es un apoyo que desde hace mucho lo recibimos".

Acudió al Instituto para el Envejecimiento Digno porque hasta la fecha no ha recibido la nueva tarjeta que está entregando el gobierno federal.

Un caso similar es el de Guadalupe Estebanez, de la alcaldía Cuauhtémoc, que ya recibió el plástico y le tocó del Banco Azteca hace 15 días. Dijo que el viernes fue la última vez que acudió junto a su hija a checar en el cajero y todavía no había dinero.

"No hay dinero, el lunes fui y también al otro lunes y nada. Ya he ido tres veces y ¿qué hace uno cuando no sabemos cuándo van a depositarnos?... ya sólo me queda que mi hija vaya al cajero y en la noche que llega le pregunto y me dice 'todavía nada mamá'", contó.

Los trabajadores del gobierno llegaron al domicilio de Guadalupe hace 15 días para entregarle la tarjeta pero no le recomendaron una fecha para que acudiera al banco.

CUENTAS

El Gobierno federal hasta el momento ha entregado las tarjetas pero todavía no les han asignado cuenta y esto significa que ni siquiera pueden checar su saldo, refirió el personal en sucursal de Banco Azteca.

Informaron que llegan los adultos mayores a caja y piden conocer su saldo pero al deslizar la tarjeta les indica error porque todavía no les han activado el plástico. Indicaron que en caso de que ya tengan cuenta asignada se las activan y así pueden poner su contraseña que les permite checar si tienen o no saldo.

El Gobierno de la Ciudad de México mantiene el apoyo hacia a los adultos mayores porque fue un apoyo solicitado por la federación. Almudena Ocejo Rojo, titular de la Sibiso, informó que cada mes las personas de la tercera edad obtienen 2 mil 275 pesos.

Sin embargo desde abril el gobierno de Claudia Sheinbuam debió desprenderse de este programa pero no se ha podido aunque han ido disminuyendo el apoyo a la federación: destinó 180 mil pesos en abril, en mayo 120 mil; en junio 80 mil y para julio estiman 55 mil.