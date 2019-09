Trajineras podrán viajar con sólo una botella, tres cervezas y chalecos salvavidas

El alcalde en Xochimilco, José Carlos Acosta Ruíz, anunció que se reforzarán las medidas de seguridad en los embarcaderos y al interior del canal turístico, con el fin de reducir accidentes por el consumo excesivo de alcohol.

En este sentido, el funcionario dio a conocer que a partir de este viernes 6, sólo se permitirá el ingreso de una botella de alcohol de 1 litro por trajinera, así como 3 cervezas de 250 mililitros por persona, como máximo. Además, quedará prohibida la venta de las llamadas micheladas al interior del canal turístico.

Asimismo, enfatizó que no habrá tolerancia con las tiendas y locales aledaños que no cuenten con permiso para la venta de alcohol, por lo que se reforzarán los operativos con la Dirección Jurídica y de Gobierno.

Dentro de las nuevas medidas, será obligatorio el uso de chalecos salvavidas. Cada trajinera deberá otorgarlos a los paseantes quienes deberán portarlos durante todo el recorrido. En caso de negarse a usarlos, los visitantes deberán firmar una carta responsiva.

Esta medida entrará en vigor a partir del 1 de octubre próximo.

.@XochimilcoAl y @GobCDMX acordamos emitir una nueva reglamentación para prestadores de servicios y usuarios de trajineras, que estará vigente a partir del 1 de octubre. #CiudadSegura #CiudadDeDerechos @Claudiashein pic.twitter.com/mlmoKDgzUF — SEGOB CDMX (@SeGobCDMX) September 2, 2019

Recorridos de Vigilancia

Por su parte, la Dirección General de Turismo y Fomento Económico iniciará con la credencialización de remeros, así como con el reforzamiento de recorridos de vigilancia para inhibir a los guías no autorizados.

De octubre de 2018 a agosto 19, se han realizado 327 dispositivos en los embarcaderos: Nativitas, Salitre, Caltongo y Belém, con personal de la Policía Auxiliar, Turismo y elementos de la Policía Ribereña.

“Se hizo una revisión a la trajinera y se encuentran no menos de 30 envases de cervezas, botellas grande, llamadas patonas, de Bacardi y whisky, vacías. Un exceso de alcohol que los jóvenes no miden, siguen consumiendo una fuerte cantidad”, dijo en conferencia de prensa.

Adiós servicio de bocinas

Queda prohibido el uso de bocinas y otros aparatos de música a gran volumen. Sólo se permite, la música de los mariachis, tríos, norteños y salterios, que forman parte del recorrido tradicional.

Tampoco podrán ofrecer plantas de luz y estarán fuera de circulación las canoas que no esté en buenas condiciones.

“(Las trajineras) No son pistas de baile, es un lugar de paseo, no tiene porque el joven ir bailando y brincando”, señaló el alcalde.

Capacitación a remeros y antidoping

De manera complementaria, se capacitará a los remeros y dueños de trajinera con cursos de natación y rescate, además se iniciará con la aplicación de exámenes antidoping a los prestadores de servicios turísticos.

En casos como el que recién ocurrió, el propietario tendrá que hacerse responsable y su unidad no podrá salir a trabajar.

“Hace mucho que no teníamos estos acontecimientos, sin embargo, situaciones como esta nadie las prevé o se imagina, como brincar de una canoa a otra. El canal de Xochimilco no tiene corrientes, no tiene forma de que el agua tenga un movimiento inusual

El lago no tiene un fondo estable, tiene lodo, una gran cantidad de maleza acuática. Hasta el mejor nadador puede tener problemas para salir si se llega a enredar o se queda atrapado, es fangoso. Alguien puede pisar la superficie pero si intenta caminar, más se hunde, es el tipo de suelo característico de la región”, informó Acosta.