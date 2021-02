Afinan aplicación de vacuna Covid en casa

Aunque recibió la llamada del gobierno de la Ciudad de México para orientarla a esperar la vacuna contra Covid-19 en casa, Elba Hidalgo prefirió acudir presencialmente al módulo de aplicación en Cuajimalpa.

Acompañada de su hija, su cuidadora y del chofer, ayer llegó a las 9:19 a la primaria Dr. Conrado Menéndez, donde el patio del recreo se transformó en una sala de espera y observación para los habitantes de esta alcaldía con 60 años y más que acudieron a recibir la vacuna.

“Nos llamaron, incluso nos dijeron que la podíamos inscribir vía internet, pero la familia primero iba a preguntarle a su doctor, no sé si sí la inscribieron o no, pero el chiste es que hoy vinimos. Es mejor así. Igual nos dijeron: ‘si no puede acudir la señora, nosotros vamos’.

"Pero como que es un poco más tardado -y entendemos porque somos muchos, sí entendemos- pero mejor la trajimos. Venimos a acompañarla y a ver qué Dios dice”, dijo Leonor Ramos, quien la acompaña desde hace 12 años.

Elba sufrió en enero un derrame cerebral que le restó movilidad en el cuerpo, pero eso no fue un impedimento para tomar la vacuna. Tardó una hora en el proceso, incluida la poca espera y el periodo de observación.

La decisión de la familia de trasladar a Elba a la aplicación en uno de los 70 módulos que dan servicio en esta alcaldía, Magdalena Contreras y Milpa Alta, llegó en el momento preciso pues el gobierno de la Ciudad de México anunció que se prolongó un día más la vacunación domiciliaria para los adultos mayores con problemas de movilidad.

Así, hoy se aplicará la última ronda de dosis, incluidas las domiciliarias. Mañana y el viernes se dedicarán sólo a atender a quienes por alguna razón se les pasó la fecha.

La razón del aplazamiento, según explicó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, es que están organizando mejor las brigadas que acudirán a los hogares. La mandataria capitalina agregó que ayer aún se programaron algunas llamadas a las personas que se registraron en los últimos días en la página del gobierno de México.

“Es importante que las personas que por alguna razón no puedan ir a la unidad de vacunación se registren, se les llama por teléfono y se hace la ruta de vacunación domiciliaria, eso va a estar a cargo de la Secretaría de Salud del gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con los servidores de la nación, pero es hasta mañana (miércoles) que inician ya las unidades móviles”, precisó.

La delegada estatal de los Programas para el Desarrollo en la Ciudad de México, Cristina Cruz, informó el domingo que había mil 600 personas en la lista para que se les aplique la vacuna en sus hogares. Cuestionada sobre si esa cifra aumentó o bajó, Sheinbaum respondió que aún trabajaban en el tema.

AGILIZAN PROCESO

Ayer la logística en los módulos de vacunación mejoró respecto a la primera jornada, sin embargo el tiempo de espera siguió siendo prolongado, algo que no mermó el entusiasmo.

El señor Antonio, odontólogo de profesión y habitante de San Jerónimo, permaneció dos horas y media en la fila y cerca de 45 minutos en la Unidad de Medicina Familiar 22 del IMSS, en la alcaldía Magdalena Contreras, sin embargo, la espera le valió ser parte de los 61 mil 901 adultos mayores vacunados.

"Nos han atendido bien, han sido muy amables. La vacuna nos da seguridad, pero tenemos que seguir cuidándonos, pero nos da mucho ánimo la protección, eso nos da mucho ánimo", confió.





Con información de Cecilia Nava e Israel Zamarrón