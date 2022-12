Agripados llenan los consultorios de CDMX

Las consultas por casos de gripe o posible influenza han aumentado 50 por ciento en las últimas semanas, de acuerdo con un sondeo realizado por El Sol de México en consultorios de farmacias de cadena e independientes en la Ciudad de México.

De acuerdo con el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria Viral de la Secretaría de Salud (Ssa), los casos de enfermedades respiratorias han repuntado este año en la capital, pues las personas contagiadas de influenza pasaron de seis, en el inicio de la temporada decembrina de 2021, a 198 en este 2022.

En un recorrido realizado en la alcaldía Cuauhtémoc en farmacias que también ofrecen consultas médicas desde 50 pesos, como Similares , Farmacias del Ahorro e independientes, personal aseguró que incrementaron 50 por ciento los diagnósticos en las últimas dos semanas, en donde atienden principalmente a pacientes con faringoamigdalitis.

Además, señalaron que las compras de antigripales y jarabes para la tos incrementaron igualmente 50 por ciento, principalmente después de los festejos del 15 de septiembre y en el inicio de las peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe.

Aunque no hay tumultos de gente, sí una fila de al menos cinco personas en una de las Farmacias Similares ubicada en Calzada de Guadalupe y Circuito Interior.

Igualmente en la del Ahorro, ubicada en Joyas y Calzada de Guadalupe.

La mayoría de las personas que asisten a la consulta médica es por un caso de gripe, como el de Guillermo, padre de familia y habitante de la alcaldía Venustiano Carranza, quien llevó a su esposa e hija de ocho años a la consulta médica después de que presentaran síntomas de una gripe tras ir a una peregrinación a la Basílica de Guadalupe.

Oliva López, secretaria de salud de la Ciudad de México, aseguró que la vacunación contra la influenza va muy bien.

El último corte que ofreció esta semana es que se han aplicado 1.6 millones de vacunas y estiman que este mes se duplicar la cifra.

ADIÓS CUBREBOCAS

La venta de cubrebocas en farmacias de la Ciudad de México ha caído hasta 80 por ciento, luego de que en abril la Secretaría de Salud de la Ciudad de México informara sobre el uso voluntario de cubrebocas tras la baja de casos de Covid-19.

Juan Flores, encargado de una farmacia independiente ubicada en Robles Domínguez, en la alcaldía Gustavo A. Madero, señaló que la gente ya no compra cubrebocas desde que pasaron los festejos por el 15 de septiembre, y aseguró que sus ventas por ese aspecto cayeron hasta 80 por ciento.

En entrevista Alfonso Vallejo Parás, académico del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, señaló que la baja en el uso del cubrebocas, así como el no constante lavado de manos y uso de gel antibacterial, han abonado al incremento de casos de infecciones respiratorias tanto a nivel local como en nacional.

“Sería difícil decir que es por el cubrebocas, pero sí es multifactorial, por varias razones. El cubrebocas ayuda, y seguro las personas que no lo usan corren más riesgo de enfermarse, pero también otras medidas, como el lavado de manos, no compartir objetos y no tocarse la cara”, indicó el académico de la UNAM.

Señaló que los casos de Infección Respiratoria Aguda (IRA) han aumentado de octubre a la fecha en 60 por ciento a nivel nacional, que son aquellas que empiezan con catarro, rinitis, rinofaringitis, sinusitis aguda, faringitis, todo tipo de amigdalitis e infecciones en la tráquea.

“Casos de Infección Respiratoria Aguda (IRA) han aumentado de octubre a la fecha, se ve un aumento importante de casi 60 por ciento en estos casos de infección aguda a nivel nacional, como la faringoamigdolitis”, precisó.