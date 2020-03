Ante Covid-19, mañana dejan de trabajar funcionarios de la CDMX: Sheinbaum

A partir de mañana dejarán de trabajar funcionarios del gobierno de la Ciudad de México sólo se quedarán aquellos que realizan trabajos esenciales (operativos) con el objetivo de reducir el número de contagios por Covid-19 pero jamás habrá Estado de sitio, anunció, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

Indicó que ya no tendrán que llenar un formato como lo había anunciado en un principio sino que independientemente de que sean o no grupos vulnerables ya no acudirán a trabajar los funcionarios por lo que sólo se quedarán los mencionados.

Dijo que hoy sostendrá reuniones virtuales con varias cámaras empresariales y mañana con el Consejo de Salud para tomar una serie de medidas distintas de alerta sanitaria para evitar la propagación de la enfermedad.

"A más tardar el martes habrá acciones adicionales para inhibir que haya concentración de personas dado pues es vital conservar la sana distancia para detener el crecimiento y evitar que desbordemos la capacidad hospitalaria", adelantó que será en conjunto con la Zona Metropolitana del Valle de México.

Ver esta publicación en Instagram Presentan Kit Médico Covid-19 La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum y Mauricio Hernández, director de prestaciones del IMSS, presentaron medidas de contención del coronavirus. Fotos | Laura Lovera . . . . #coronavirus #covid_19 #mexico #cdmx #cuarentena Una publicación compartida por El Sol de México (@elsolde_mexico) el 29 de Mar de 2020 a las 11:56 PDT

Sheinbaum Pardo reconoció que la población se relajó este fin de semana y volvió a salir a las calles por lo que pidió atender el llamado de quedarse en casa.

"Es difícil quedarse en casa pero deben entender que es fundamental, hay que cuidarnos y no relajar las medidas", comentó.

A pesar de que no toda la población está atendiendo la recomendación del aislamiento social subrayó: "Jamás se va a decretar Estado de sitio en la ciudad, eso sí téngalo por seguro, vivimos en una democracia y nosotros creemos en la gente, entonces se toman medidas que orienten a disminuir ciertos giros mercantiles, vamos a hacer otras medidas a partir del martes y mucha concientización de las personas que tenga algún síntoma se queden en casa".

Expuso que la Ciudad de México tuvo de lunes a viernes una reducción de viajes del 60 %, de la semana anterior a esta pero ayer hubo un incremento frente al viernes.

Le hacemos un llamado a la ciudadanía en el sentido que es indispensable mantenerse en casa", finalizó la mandataria.