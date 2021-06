“Aquí no habrá confrontación, lo que va haber es verdad”, Sheinbaum sobre peritaje de la L12

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo estar de acuerdo con el canciller Marcelo Ebrard, sobre que haya peritajes desapegados de cualquier interés político, y hasta pidió a la población tener certeza de que hay investigaciones profesionales para que se dé a conocer la verdad sobre las causas del desplome de la Línea 12.

“Estamos totalmente de acuerdo con el canciller en que efecto tiene que darse a conocer la verdad con base en evidencias técnicas, y aquí no habrá una confrontación, lo que va haber es verdad y lo que va haber es conocimiento público de ello, no podemos esconder nada”, expuso ante la declaración del exjefe de gobierno.

La mandataria capitalina explicó que se cayó una trabe en el elevado de la L12 y por eso las razones y causa de esta tragedia, en donde fallecieron 26 personas y todavía hay personas hospitalizadas, es responsabilidad de su gobierno dar a conocer que fue lo que pasó.

“Las sanciones y todo lo demás no nos corresponde a nosotros, y tengan la certeza, porque esa ha sido mi historia de mi vida, nosotros no utilizamos esto políticamente ni lo queremos utilizar, ni darle herramientas a nadie para ello, pero es fundamental que se conozca la verdad”, reiteró.

La funcionaria aseguró que su relación con Ebrard es muy buena, pero al mismo tiempo recalcó que para ella el accidente en la L12 no es un tema político, pues sería mezquino hacerlo.

“A mí lo que me mueve es la verdad, me mueve la justicia y me mueven las víctimas, y sobre todo que a todos los que vivimos en esta ciudad lo que queremos pues es la verdad y la operación de la Línea 12, pero de forma segura”, recalcó.

Respecto a la declaración del presidente mexicano, sobre que existe la posibilidad de filtración informativa al diario estadounidense, Sheinbaum Pardo respondió que eso nunca ha sido política de su administración.

“En mi gobierno no hacemos una política de filtraciones a los medios de comunicación, no es así, hay que esperar el dictamen de la empresa, lo que viene y lo dice es una primera etapa, aún yo no conozco exactamente el documento que van a presentar ya en esta semana y que darán al gobierno de la ciudad a través de la Secretaría de Gestión de Riesgo y Protección Civil, y después, la reparación integral de la Línea 12, porque eso es algo fundamental y eso es algo en lo que está trabajando el Colegio de Ingenieros”, comentó.

Adelantó que platicó López Obrador sobre la reparación de la L12, pero que evidentemente tienen que venir primero una serie de dictámenes técnicos para poder entrar a ese proceso, por lo que primero necesitan conocer el dictamen y el resultado del Colegio de Ingenieros.

Mancera responde

“En relación con la #Línea12 mi compromiso público fue esperar a los resultados de los peritajes oficiales, la información de lo realizado en mi gestión consta en diversos archivos institucionales. Reitero mi disposición de colaborar en todo lo que se requiera”, respondió vía Twitter a los señalamientos del canciller sobre el exjefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera.

En relación con la #Línea12 mi compromiso público fue esperar a los resultados de los peritajes oficiales, la información de lo realizado en mi gestión consta en diversos archivos institucionales. Reitero mi disposición de colaborar en todo lo que se requiera. #mm — Miguel Ángel Mancera (@ManceraMiguelMX) June 14, 2021

