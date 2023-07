Robo de 15 mil pesos, móvil de asesinato en Metro Bellas Artes; hay dos detenidos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el asesinato de una persona en la estación Bellas Artes del Metro de la Ciudad de México y dijo que se trató de un asalto, el cual ya se detuvo a dos personas.

“Fue muy lamentable lo que pasó en el Metro, se cometió ese homicidio, hubo otro herido y de acuerdo con los informes que nos presentaron hoy se trató de un asalto y ya se detuvo a las dos personas que cometieron ese ilícito”, indicó.

“Van a informar seguramente hoy, se detuvieron ayer mismo a los responsables y ya se conoce el móvil, fue robo de 15 mil pesos. Se tiene ya atendido el asunto estamos en todo pendientes”, precisó el presidente.

También matizó el tema de la violencia al expresar que "ayer fueron los días bajos en homicidios en el país, en la mitad de los estados no hubo homicidios. ¿Por qué digo esto?, porque ayer los de Televisa dedicaron todo su tiempo a hablar de la violencia en México”, reprochó el mandatario.

Sobre la reunión que sostuvo ayer con el Co-Presidente Ejecutivo y miembro del Comité Ejecutivo de Grupo Televisa, Bernardo Gómez, en Palacio Nacional, dijo que no fue para paesirle que la televisora cambiara su línea editorial: “no, no, (ellos) son libres, pero no dejan de estar creando imágenes contrarias al gobierno. Los expertos los analistas”, subrayó.

El presidente dijo que los medios de comunicación son muy tendenciosos. También dijo que es bueno abordar el tema de la violencia, porque si la oposición no logra golpear a su Gobierno “se van a poner más rudos”.