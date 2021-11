Aún no se han detectado casos de la variante Ómicron en la CDMX: Secretaria de salud

Ni en la Ciudad de México ni en el país se han registrado casos de la variante Ómicron, afirmó la secretaria de salud local, Oliva López Arellano, al precisar que “en las últimas ocho semanas lo que muestra es el predominio 100 por ciento de la variante Delta, seguimos con esa… digamos, con esa dinámica de las variantes en la ciudad.

“Nosotros no tenemos documentada esta variante en la ciudad ni en el país, hasta ahora, pero se monitorea, se hace la vigilancia genómica justamente para detectar a tiempo variantes, no solo esta sino cualquier variante, y dar seguimiento sobre todo si son variantes de preocupación porque, como ustedes saben, los virus mutan, hay variantes de interés, hay muchas variantes que no son ni siquiera de interés, pero ésta ha sido identificada como de preocupación.

Explicó que “es una identificación muy reciente y entonces los grupos de investigación están estudiando, todavía no podemos decir con contundencia que es mucho más transmisible, pero por el tipo de mutaciones, se apuesta a que sí. Y que tiene también la capacidad de… digamos, de evadir los mecanismos de inmunidad natural y los mecanismos también de vacunación, entonces que… de la inmunidad adquirida a través de la vacunación. Entonces, estas son las razones por las que está en alerta las poblaciones, los grupos de trabajo, los científicos y también los secretarios de salud en todos los sitios, monitoreando”.

Sobre este aspecto aclaró: “Aquí hay que recordar que son los primeros indicios de lo que se está identificando de esta variante, no es contundente, y además cuando se dice que se puede que es mucho más capaz de evadir no es que la evada totalmente, esto significa que puede bajar un poco la eficacia del biológico, pero sigue protegiendo contra las formas graves y muy graves”.

En conferencia de prensa en la que se dio a conocer el programa de vacunación la próxima semana para las personas de 15 a 17 años, sobre si habrá condiciones para que extranjeros ingresen a la ciudad indicó: “La vigilancia sanitaria internacional se mantiene, se ha mantenido durante todo este tiempo, se refuerza, efectivamente, para vigilar con más atención cierto tipo de vuelos, pero sobre todo la llamada a que son las medidas, estas medidas generales, son las que nos permiten estar mejor preparados frente a cualquier variante del SARS-CoV-2, que son la vacunación, muy importante, que en la Ciudad de México pues tenemos una cobertura muy alta comparada con otros espacios, y además que vamos a empezar a vacunar de 15 a 17 años y a concluir en una semana este grupo de edad.

En relación a la posibilidad de aplicar una tercera dosis como refuerzo, comentó que la Secretaría de Salud local está a la espera de indicaciones de lo que se determine a través del Programa Nacional de Salud.

