Buscan que predios de la Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo cambien uso de suelo

Ocho iniciativas ciudadanas están en el escritorio del Congreso de la Ciudad de México para solicitar que en ocho predios de las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo se cambie el uso de suelo para permitir servicios de hospedaje.

El pasado 29 de junio, a través de la gaceta capitalina se informó sobre las presentaciones de las respectivas iniciativas para realizar este cambio en Cerrada de la Paz 15, colonia Escandón; Ejército Nacional Mexicano 769, colonia Granada; Ejército Nacional 843, colonia Granada; Melchor Ocampo 323, colonia Anzures y Moliere 515, colonia Ampliación Granada. También para Paseo de la Reforma 26, colonia Juárez; Paseo de la Reforma 156, colonia Juárez y para Plaza de la República 35, colonia Tabacalera, estas tres últimas en la alcaldía Cuauhtémoc.

Entre los ciudadanos que presentaron las iniciativas están Paola Patricia Valencia Hidalgo, quien hasta 2018 se ostentaba como apoderada legal de CI Banco, Francisco Javier Arce Gándara, director de Desarrollo en Hoteles City Express, José Torres Sigala, de la inmobiliaria Parks y Carlos Romano Mussali, de Elan Energy.

Pero el paro de trámites, plazos y trabajos de algunas dependencias ha mantenido en pausa su análisis mientras que en el Congreso capitalino, la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, espera al próximo periodo de sesiones para dictaminarlas.

“Hay lugares que sí tienen demanda hotelera, en caso de Miguel Hidalgo hace mucho que no tenemos un hotel nuevo, ha habido reconversiones de un par de hoteles, pero no la creación de nuevos espacios y las zonas han seguido creciendo económicamente, entonces si hay una demanda de espacio hotelero que no se cumplen y se ha ido desgraciadamente cubriendo con apps en línea”, consideró el presidente de la comisión, Fernando Aboitiz.

El legislador local aclaró que tampoco se trata de estar en contra de los servicios de aplicación, pero principalmente en estas colonias han generado competencia desleal y gentrificación.

Le ayudarían a la ciudad con más derrama y mejores empleosFernando Aboitiz / Diputado

“Llega un momento en el que pasan dos fenómenos: uno que empiezas a tener cantidad brutal de departamentos en renta en esa modalidad en Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc es por mucho los que más (Airbnb) tienen, lo que va obligando a una gentrificación y las rentas van subiendo. Entonces ese fenómeno también provoca que desarrolladores construyan exclusivamente así, hoteles disfrazados y eso genera competencia desleal”, aseguró en entrevista.

Para que estos ocho proyectos puedan avanzar, la comisión que preside aún espera la respuesta de la alcaldía Miguel Hidalgo y de algunas dependencias, aunque no brindó mayores detalles sobre los plazos. Ningún interesado ha declinado su solicitud, pero Aboitiz afirma que no todos se van a aprobar.

“La lógica que tenemos es que como deben pasar al pleno, lo razonable será que se haga en una sesión ordinaria en septiembre, no es un tema de urgencia de la pandemia de tener que convocar a una sesión extraordinaria del congreso para dictaminarlas, van en su curso y calculo que en septiembre podremos estar ya en el pleno dictaminando, tal vez octubre dependiendo de las últimas opiniones que faltan”, acotó el diputado.