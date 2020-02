Campesinos montan "exposición" frente a Bellas Artes contra Zapata feminizado

Integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) protestaron en Palacio de Bellas Artes en Ciudad de México contra la obra La Revolución, que muestra a Emiliano Zapata "feminizado", a cargo del artista Fabián Cháirez.

En la explanada del recinto, campesinos impidieron la entrada a la exposición "Emiliano. Zapata después de Zapata", la cual finaliza este fin de semana.

Asimismo, montaron una "muestra" alterna a la de Bellas Artes, la cual contiene fotografías y pinturas con la representación clásica de Emiliano Zapata.

Foto: Twitter @OVIALCDMX

En enero, el empresario español Tatxo Benet compró el cuadro para agregarlo a su colección de arte "polémico".

Benet explicó que la obra le interesó por la "censura" que se cierne sobre ella y por las muestras de desaprobación que generó desde que salió a la luz a finales de noviembre con la muestra "Emiliano: Zapata después de Zapata", en el Palacio de Bellas Artes.

La pintura representa a Emiliano Zapata, considerado como uno de los líderes más importantes de la Revolución mexicana, cabalgando desnudo, con zapatos de tacón y un sombrero rosa, a lomos de un caballo blanco.

Sigo sin entender cual es el problema con la imagen de #Zapata, "presuntamente feminizado"



O sea ya lo representó @alexoficial y no pasó nada, no es como que se vaya a cancelar el Artículo 27. En buena onda ya no manen. pic.twitter.com/n3I7kEOHdy — Winkar NA (@_winkar) December 11, 2019

La familia del revolucionario vio como una ofensa la obra de Fabián Chairez y acusó al autor de dañar la dignidad de Zapata.