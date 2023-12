CDMX cabildea apoyo de EU y Canadá para nueva área protegida en Tláhuac

Al Lago de Tláhuac-Xico llegan parvadas de aves migratorias provenientes de Canadá y Estados Unidos, por lo que el gobierno mexicano busca un acercamiento con autoridades de esos países para presentarles el proyecto de convertir a la zona en Área Natural Protegida (ANP), adelantó Columba López Gutiérrez, directora de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (Corenadr) de la Ciudad de México.

La funcionaria mostró en un recorrido las dos caras de ese cuerpo de agua, ubicado en los linderos de la alcaldía de Tláhuac, Ciudad de México y el municipio Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México: del lado de la capital campesinos siembran y cosechan diversos productos, mientras que en la ribera mexiquense crecieron sin control los asentamientos humanos irregulares y los tiraderos de cascajo.

Como adelantó El Sol de México, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) inició el proceso para declarar Área Natural Protegida para contener el avance de la mancha urbana.

En la mesa de los ejidatarios de la zona está la propuesta del Gobierno Federal de convertir al depósito de agua en un ÁNP que serviría, explicó la funcionaria, para conservar la biodiversidad imperante en la zona local y migratoria; preservar la actividad agrícola, que es una vocación de las tierras ubicadas en las alcaldías Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, también evitaría la migración y dejar a las personas desarrollar sus actividades; y ya con esa categoría no sería tan fácil cambiarle el uso del suelo.

Al Lago de Tláhuac-Xico llegan parvadas de aves migratorias provenientes de Canadá y Estados Unidos | Fotos: Daniel Galeana | El Sol de México

“Este lugar puede ser, inclusive, viéndolo en un término tripartito, o sea, que también Estados Unidos y Canadá pudieran estar interesados en este tipo de proyectos, ya que el pato canadiense viene a esta zona”, recordó Gutiérrez López. Aseguró que la exsubdirectora de administración de agua de Conagua, Elena Burns, con la representación presidencial, está a cargo del acercamiento con los gobiernos de esas naciones.

La directora de la Corenadr sumó la posibilidad de que en los ejidos aledaños al lago funcione un gran parque o varios, especialmente en Tecómitl, San Juan Ixtayopan y San Pedro Tláhuac, que ahora son los que resienten la presión del crecimiento de la mancha urbana, por lo que es mejor contar con una zona de conservación fuerte con un manejo del agua.

La Corena presta un dron para fumigar sus plantíos, como este de romeritos | Foto: Daniel Galeana | El Sol de México

Además, mencionó, que los habitantes de esa parte de la ciudad y el Estado de México carecen de lugares para ir a pasear, por lo que necesitan forzosamente áreas recreativas y la propuesta es una alternativa que les ayudaría mucho en ese aspecto.

“Si es un Área Natural Protegida federal, para mí, es lo mejor que puede pasar”, planteó la funcionaria, quien aseguró ya entró en contacto con integrantes de los núcleos agrarios de la zona para presentarles el proyecto, quienes son los únicos que están en capacidad de tomar una decisión, pues el tema no es posible someterlo a una consulta porque son propiedad social y hay dueños que ahora están en un proceso de análisis.

La propuesta concreta la resumió en los siguientes términos: que cada núcleo agrario arme una zona, en sus territorios, para la restauración ecológica y tener las actividades que ellos pueden hacer para cobrarlos y tener ingresos para sus ejidos, eso es lo que se les ha planteado. No hay ningún cambio al uso del suelo.





“Es importante recalcar que este proyecto no tiene nada que ver con expropiación, no tiene nada que ver con compra de tierras, no tiene nada que ver con otra propuesta que es conservar con un proyecto a largo plazo de restauración ecológica, que puede crear hasta un paraíso”, expresó la directora de la Corenadr.

Se le preguntó si los ejidatarios rechazaban el proyecto y contestó: No hay oposición, porque no se han expresado abiertamente y aceptó que de su parte existe incertidumbre, porque con quienes han platicado declaran estar con el proyecto. Previó que los ejidatarios den a conocer su decisión en estos días para que antes de que termine el año esté listo el decreto.