CDMX olvida red directa de agua para el AICM

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México pagará este año hasta 72 millones de pesos para que pipas privadas lleven agua a sus terminales ante la falta del proyecto prometido hace un año para recibirla de manera directa.

En abril de 2023 Claudia Sheinbaum Pardo, entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México, anunció que su gobierno trabajaba en un proyecto para que el aeropuerto tuviera agua de manera directa. Expuso que el objetivo era priorizar el envío de pipas hacia otras zonas de la ciudad.

“Estamos en un proyecto con ellos para que ya no tengan que tener agua de pipa, sino que tenga agua de manera directa. Son varias opciones que tenemos, la idea es que en la sequía no le quite agua a alguna zona de la ciudad para dársela al aeropuerto, sino es un programa integral, inclusive, en la posibilidad de que sea agua tratada y agua potable. Mientras tanto, se les está apoyando con pipas que tienen que comprar”, respondió entonces a pregunta de este diario.

Sin embargo, la Secretaría de Marina, que hace cuatro meses tomó el mando del AICM, tuvo que contratar un nuevo servicio privado de pipas de agua potable.

La licitación más reciente, cuyo fallo fue dado a conocer el 24 de enero, señala que derivado del volumen de pasajeros que utilizan las instalaciones del aeropuerto, así como de las actividades de limpieza y mantenimiento que se realizan a sus instalaciones, la demanda de agua potable es alta, causando que las cisternas disminuyan su nivel aceleradamente.

Foto: Laura Lovera / El Sol de México

Desde 2014, con la rehabilitación de la planta potabilizadora Vista Alegre, el gobierno de la ciudad buscó que el aeropuerto ya no necesitara de pipas. La planta no fue suficiente y desde 2015 el AICM contrata el suministro de agua potable en pipas mayores a 30 mil litros, según consta en los contratos de Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México.

El documento de la última licitación, publicado a través de la plataforma Compranet, indica que es necesario contar con servicios que aseguren la continuidad de la operación, tanto en el área operacional como en los edificios terminales, para brindar un servicio de calidad a los pasajeros y usuarios de estas instalaciones.

Apunta que el aeropuerto requiere de la contratación de un servicio de suministro de agua potable que sea complementario al abastecimiento que ofrece el gobierno local.

“Por estos motivos el surtido de pipas debe realizarse con continuidad, las 24 horas del día durante todos los días de vigencia del servicio, manteniendo constante comunicación con el proveedor para el levantamiento de pedidos, supervisión de calidad y distribución del agua en las cisternas que la requieran”, indica la licitación.

La licitación la ganó Adolfo Trejo Castorena, por un total máximo de 72 millones de pesos y una dotación máxima de 423 millones 529 mil litros de agua. El licitante, que tiene experiencia en la distribución de pipas al AICM desde 2009, fue el único que presentó su propuesta.

Foto: Laura Lovera / El Sol de México

El servicio es suministrado en las cisternas ubicadas dentro y en inmediaciones del predio del aeropuerto. El AICM cuenta con 12 cisternas que, en conjunto, tienen una capacidad de 10 mil 214 metros cúbicos, es decir 10 millones 214 mil litros.

Según el contrato, el servicio inició el 24 de enero y terminará el 31 de diciembre

La compra de pipas a Castorena se suma otra que el AICM le hace al Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), quien le surte por medio de vales, tal como lo documentó El Sol de México.

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez es de los principales compradores de agua por medio de vales ofertados a particulares por el Sacmex, para que se surtan en sus pozos. El año pasado las pipas del gobierno capitalino suministraron cada mes un promedio de 26 mil 411 metros cúbicos de agua al AICM, lo que equivale a 26 millones 411 mil litros.