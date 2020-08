CDMX se queda una semana más en semáforo naranja: Sheinaum

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que la Ciudad de México permanecerá una semana más en color naranja del semáforo epidemiológico por Covid-19, con esta ya son ocho semanas.

La mandataria capitalina apuntó que la hospitalización en la capital del país se mantiene a la baja de manera importante, aunque destacó que esta reducción va despacio, así también en el número de los intubados.

Comentó que en el Valle de México hay una menor reducción "pero sigue siendo importante".

➡️ Recolectar y evadir al Covid-19; el martirio de pepenadores en Neza

En conferencia de prensa, Sheinbaum dijo que en en lo que va de agosto sigue habiendo un porcentaje importante de personas que vienen de otras entidades a atenderse en la Ciudad de México, lo cual consideró como algo bueno porque están haciendo valer su derecho a la salud, sin embargo, que haya más gente impacta en el semáforo epidemiológico, pues los resultados apuntan que sigue habiendo ocupación hospitalaria.

Respecto a la positividad, la funcionaria señaló que también va a la baja, pues actualmente de 100 personas que se realizan la prueba, 25 siguen siendo positivas, "en mayo era mayor del 50 por ciento".

Asimismo destacó que las acciones implementadas en la Ciudad de México para enfrentar la pandemia han sido importantes, ya que pese a la reapertura de actividades económicas hay una baja en el número de contagios.

Resaltó que para la prevención del Covid-19, se fortalecerá la campaña "uno, dos, tres por todos", la cual consiste en tres puntos que deben llevarse a cabo:

Uso cubrebocas, evitas contagios de coronavirus.

Sana distancia y lavar manos frecuentemente.

De presentar síntomas o estar cerca de un caso positivo, permanecer en casa y dar a conocer a Locatel.

Cabe recordar que la semana pasada, comenzó la reapertura de cines, museos y albercas, mientras que los bares y antros tienen permiso de abrir solo si operan en modo de restaurante cumpliendo con las recomendaciones sanitarias.

Confirmó que hasta ahora no se tiene prevista la reapertura de otras actividades, "es importante saber el impacto de las actividades que ya abrieron".

Este viernes, la Jefa de Gobierno se realizará la prueba del Covid-19 luego de haber estado en contacto con el secretario de Gobierno, José Alfonso Suárez del Real, quien salió positivo.

La mandataria contemplaba realizarse la prueba este jueves, pero por recomendación de la secretaria de Salud Oliva López Arellano se modificó hasta este viernes.

➡️ Comerciantes de vestidos de novia y XV años sortean crisis con promociones

Asimismo, Sheinbaum adelantó que el sábado dará a conocer los resultados de la prueba.

Aseguró que hasta el momento no tiene ningún síntoma, pero mañana acudirán a su vivienda los especialistas para realizarle la prueba.

"No, no tengo ningún síntoma así que no creo que haya ningún problema y en todo caso seguiría trabajando desde casa", reiteró.