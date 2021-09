Chilangos se quedan sin respuestas a demandas ciudadanas

A punto de concluir sus gestiones, Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán y Tláhuac son las alcaldías con más rezagos en respuestas a las solicitudes de los vecinales por agua, servicios hidráulicos y urbanos, limpia, así como mercados públicos y tianguis.

Datos obtenidos del mapa de solicitudes de servicios presentadas ante el Sistema Unificado de Atención Ciudadana -registradas entre el 21 de junio y el 21 de septiembre- muestran que las autoridades coyoacanenses son las que tienen una menor respuesta a las demandas. Por ejemplo, durante el periodo señalado recibieron mil 811 peticiones de agua potable y servicios hidráulicos, de las cuales sólo atendieron 18 y están abiertas mil 793.

Consultado al respecto, personal de Comunicación Social de la demarcación precisó a este diario que las cifras no son actuales y que los datos reales de respuesta a las demandas vecinales estarán listos el 1 de octubre, pues aún se está en el proceso de transición.

Según el Sistema Unificado de Atención Ciudadana, Tláhuac es otra alcaldía con una baja respuesta a las demandas de sus residentes, pues en ese lapso de tiempo los ciudadanos presentaron 963 solicitudes de agua potable y servicios hidráulicos, de las cuales la autoridad atendió 80 y 883 están pendientes; de servicios urbanos y limpia el total es de 769 con 79 terminadas y 690 abiertas; pero de las 53 recibidas en lo relacionado con mercados y tianguis, la autoridad respondió 34 .

Azcapotzalco presenta también una respuesta baja a las peticiones de agua potable, ya que los ciudadanos hicieron cinco mil 61 peticiones, de las que la alcaldía resolvió 16; en servicios urbanos y limpia, hay cuatro mil 25, de ellas 395 fueron resueltas, tres mil 630 están en espera; y en mercados y tianguis hubo 179 solicitudes con 133 concluidas y 46 pendientes.

Interrogada sobre esta situación, la alcaldía Azcapotzalco informó que la Dirección General de Desarrollo y Servicios Urbanos atiende las solicitudes ciudadanas en materia de limpia y alumbrado y mantenimiento de áreas verdes, pero admitió que “el volumen de necesidades rebasa, por mucho, las capacidades de atención. No obstante, se han diseñado los procesos para brindar a los ciudadanos la mejor atención posible”.

Sus autoridades mencionaron que el deterioro en la imagen, limpieza, iluminación y condiciones generales de los espacios públicos afecta la calidad de vida de las personas y puede derivar en riesgos sociales, de seguridad y salud pública.

Al respecto, Margarita Saldaña, alcaldesa electa de Azcapotzalco, comentó que el tema fue abordado en las mesas de transición y que el alcalde saliente, Vidal Llerenas, reconoció que prácticamente no pudieron operar en obras y servicios públicos, porque el presupuesto era muy bajo, pues mil millones de pesos se van en el pago de nómina y servicios personales; después de eso, quedan 400 millones de pesos para gasto corriente, como es luz, agua, servicios y todo lo que se necesita para que opere la alcaldía; y que quedan escasamente entre 300 y 350 millones de pesos para gastos operativos.

“A mí lo que me preocupa es que Claudia Sheinbaum afirme que no va a subir el presupuesto en las alcaldías, que nos vamos a quedar con el presupuesto de la pandemia, y bueno, hay que señalar muy claramente que haya pandemia o no la gente necesita desazolve, agua, luz, drenaje, calles sin baches y necesitamos seguridad”, expresó la alcaldesa electa.

En la alcaldía Álvaro Obregón se recibieron dos mil 33 solicitudes ciudadanas en materia de servicios urbanos y limpia, de las cuales atendieron 563 y están mil 740 sin resolver.

Al respecto, personal de Comunicación Social de la demarcación respondió que el rezago se debe a que ya concluyeron los contratos de abasto de combustible para los camiones de la basura y se dosifica el que hay para que alcance y dar el servicio básico.

Se pidió una respuesta a Tláhuac sobre las solicitudes ciudadanas, pero la alcaldía no respondió.