“Estoy en el Metro, chocó, estamos atrapados”, así avisaron del accidente en Línea 3

María del Consuelo Velázquez Rodríguez salió la mañana de este sábado de Ecatepec, Estado de México, hacia la estación del Metro Eugenia, en la Ciudad de México.

Tiene 61 años y es camarista en un hotel cercano a esa estación del metro. De martes a domingo ese es el camino habitual que toma hacia el trabajo.

Subió a un camión que la llevó a Indios Verdes y ahí abordó la Línea 3 del Metro. Pero minutos después de las 9:00 horas, María le llamó a su hija para avisarle que el tren que abordó había chocado.

María le pidió prestado el celular a otra persona y así logró avisar a su familia: “Estoy en el Metro, chocó. Estoy golpeada, estamos atrapados”.

María es uno de los 57 lesionados que dejó un choque de trenes entre las estaciones Potrero y La Raza de la Línea 3 del Metro. Las causas del accidente que cobró la vida de una mujer, de acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México, aún están bajo investigación.

La llamada de María la recibió su hija, Yaneli Cabrera.

“Le dije que no se preocupara, que íbamos a llegar. Que si en algún momento la trasladaban, que se fuera,que le íbamos a buscar”, cuenta Yaneli a las afueras del hospital San Ángel Inn Chapultepec, donde esperaba que dieran a de alta a su mamá.

“Cuando llegamos yo no la encontraba y estaba mucha gente dando el nombre de su familiar. Ella me decía que estaba ahí y la buscaron.

“Nunca la encontramos, pero le llamé y me dijo que la sacaron y la tenían arriba (en el andén). Lo más lejos que llegó fue a sostenerse de la barra, en Potrero”, cuenta.

María del Consuelo tuvo hace un par de años un accidente que dañó su columna. Aunque los paramédicos no la reportaron grave, ese antecedente hizo que la trasladaran de inmediato al hospital.

“Ella le dijo al paramédico que venía en el vagón de enmedio, en el asiento de dos personas y que lo que sintió fue el enfrenón y fue a dar hacía enfrente. ‘No fue un apagón, fue un choque’ me dijo”, cuenta su hija.

En el mismo tren también viajaba Daniela, de 28 años. Al igual que María salió desde Ecatepec, en el Estado de México, hacia la Plaza de la Computación, en la Ciudad de México.

Su madre fue la primera en recibir el aviso del choque.

“Daniela me marcó y me dijo: ‘mamá, chocó el Metro’. Me di cuenta porque lloraba. Me dijo que se quedó entre Potrero y La Raza, en su llamada se oía mucho grito de las mujeres, lloraban y gritaban. Eso fue lo único que me dijo porque le dije que iba a alcanzarla”, contó su mamá sentada en una banca compartida entre otros familiares que también esperaban noticias del estado de los lesionados.

Después de seis horas, Daniela salió del hospital.

“Iba en el tercer vagón y de repente el golpe. La señora que iba a lado fue a botar a la puerta y alcancé a agarrarme de los tubos del Metro, pero todas las personas gritaron y entraron en crisis

“Cuando estábamos en Indios Verdes, cuando iba entrando el Metro (al túnel) venía frenándose y al estacionarse a casa rato venía así.

“Después del choque nos abrieron las puertas del vagón y nos sacaron los paramédicos. Ellos ya estaban en las vías. Había 20 personas. casi todas eran mujeres”, narró.

La mayoría de los lesionados, según el reporte oficial del gobierno, son mujeres porque el choque afectó los primeros vagones del tren, designados como espacios únicamente para ellas.

Otra de las mujeres lesionadas es Cristina Lara Salgado, quien al igual que María y Daniela, salió de Ecatepec.

“Venía de Indios Verdes e iba para CU. No sé nada de ella”, dijo su esposo mientras esperaba informes en el mismo hospital.

“Tiene 57 años, me marcó desde el celular y me dijo que había tenido un accidente y que la iban a trasladar aquí. Salió de las 5 de la mañana, pero ya no he sabido nada más”.

Ella y su esposo viven en Paseos de Ecatepec. Él trabaja para la alcaldía Cuauhtémoc, por lo que se trasladó lo más pronto que pudo al hospital.

Entre los diagnósticos de quienes fueron dados de alta están los esguinces cervicales y lumbalgia postraumática.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que al Hospital San Ángel Inn llegaron 41 personas. Hasta las 17:30 de este sábado fueron dadas de alta 26.

De las que siguen internadas, tres van a entrar a cirugía. “Son cirugías no graves: una es de codo, otra de cadera, y otra mujer de tibia y peroné”, dijo a la salida del hospital.