Ciudad de México, el primer lugar en tabaquismo en todo el país

La Ciudad de México mantiene el primer lugar en consumo cotidiano de tabaco en todo el país. De acuerdo con encuestas sobre esta adicción, en 2011 la CDMX mantenía una población consumidora de 23.6% y ahora tiene el 27.8%, sobre la media nacional que es de 17.6%.

María del Rosario Tapia, directora del IAPA (Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones), indicó lo anterior en entrevista con El Sol de México. "El consumo cotidiano se refiere al ocasional o diario en el último mes, en ese sentido sí tenemos una población que consume tabaco en exceso", dijo.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017, 27.8% de los capitalinos fuma actualmente, no se toma en cuenta para esta cifra a aquellos que lo prueban solo una vez, como es común entre los adolescentes. Del total de fumadores, 10.3% fuma diariamente y 17.4% lo hace de manera ocasional.

En el rango de edad de entre los 18 y los 65 años, son los hombres los que más fuman, 15.2% lo hace todos los días y 5.9% en el caso de los hombres.

Sin embargo, en el grupo de adolescentes que son fumadores actuales la dinámica cambia, pues hay 8.7% de mujeres que consume cigarro y 8.8% de hombres que lo hace.

Uno de los problemas de por qué el consumo del cigarro es mayor se debe a que "no se le vincula con factores de riesgo inmediato, tu fumas y sigues con tus actividades, no tiene una alteración visible, a pesar de que es una sustancia sicoactiva y que actúa en el cerebro, no tiene efectos inmediatos ni de que te aceleres, ni que te despiertes, ni de depresión", dijo María del Rosario Tapia.

Aunque en proporción, son menos las mujeres que consumen tabaco de manera cotidiana en comparación con los hombres, son ellas quienes tienen mayor riesgo, pues su organismo procesa con más rapidez la nicotina, lo que las lleva a fumar con más frecuencia, explico la directora del IAPA.

El último Informe de la Asociación Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax indica que "por género, los daños a la salud en términos de muertes por Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), la población de mujeres son mayores incluso que los cánceres de mama y cáncer cervicouterino juntos (10 mil 282), en comparación con las muertes en mujeres ocasionadas por la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) que ascienden a 11 mil 436.

"Es mayor la muerte de mujeres por EPOC que juntando cáncer de tipo mamario y cáncer cervicouterino, lo cual es muchísimo", advirtió.