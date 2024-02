Comerciantes de La Nueva Viga buscan agua para mantener fresco su producto

"Comerciantes de La Nueva Viga, el mercado de mariscos más grande de Latinoamérica y que está dentro de la Central de Abasto (Ceda), en la alcaldía Iztapalapa, sobreviven a la falta de agua desde hace un mes con la compra de tambos de agua a vecinos y purificadoras, quienes llegan a vender 30 litros por 60 pesos.

El uso de agua y hielos es indispensable para mantener los mariscos frescos y en buen estado; sin embargo, debido al bajo almacenamiento del Sistema Cutzamala, que dota de agua a la alcaldía Iztapalapa, el líquido dejó de caer desde hace un mes en La Nueva Viga.

Foto: Ivonne Rodríguez

De acuerdo con comerciantes, el suministro ha disminuido, pues en 2022 el agua caía a diario, pero desde hace seis meses el abastecimiento llega por tandeo, es decir, un día sí y un día no. Y desde diciembre del año pasado, los comerciantes no reciben agua en sus locales.

Para sobrellevar la situación, los locatarios invierten hasta 200 pesos diarios en la compra de tambos de agua, pues además deben tener limpios los lugares de trabajo y lavar charolas y utensilios de cocina. La Nueva Viga es un ir y venir de bidones y garrafones.

Los vendedores también tienen la opción de consumir el agua de las purificadoras aledañas al mercado, como la que está ubicada en la entrada próxima a la avenida Aztecas. Ahí los envases nuevos de 20 litros se venden en 70 pesos, los envases blancos de 20 litros en 35 pesos y los envases usados en 10 pesos, también por 20 litros. Son muchos los envases que están listos para comercializarse y ser llenados con agua traída por pipas.

El agua se cuida y se reúsa, pues la que escurre del producto que está sobre charolas se capta con cubetas o contenedores para usarla una vez más

Mario, quien vende camarón y pulpo en el local D1, rocía cada 10 minutos los productos para mantenerlos frescos. Afirmó que a diario compra hasta cuatro tambos de 20 litros en 50 pesos cada uno, gasto que no hacía en meses anteriores.

“Como medio año que no nos ha caído bien. Hubo un tiempo que si caía diario, después un día sí y un día no, pero desde hace un mes ya no nos cae nada. Se han estado comprando tambos de agua potable para tener el producto fresco. En las casas de aquí afuera de La Viga se compran los tambos; están alrededor de 50 pesos y son de 20 litros, necesitamos entre tres y cuatro tambos diarios”, dijo.