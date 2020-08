Con rampas y elevadores darán más accesibilidad a la Línea 1 del MB

La Línea 1 del Metrobús se construyó hace 15 años y nació sin cumplir con todas las condiciones de accesibilidad en algunas de sus estaciones para que personas con discapacidad, de movilidad reducida y adultos mayores puedan librar barreras urbanas en sus desplazamientos. Para corregir estas deficiencias se invertirán 23.8 millones de pesos en la adecuación de seis estaciones de esta ruta: Euzkaro, Plaza de la República, Doctor Gálvez, Perisur, Villa Olímpica y Corregidora.

Por ejemplo, ingresar a la estación Euzkaro -ubicada frente al Hospital General de Zona 24, del IMSS y frente a la Escuela Nacional Preparatoria 9, de la UNAM- es una misión imposible para una persona en silla de ruedas. La única manera de llegar a la plataforma de ascenso y librar la barrera de dos carriles laterales y cuatro centrales de Insurgentes Nortes es mediante un puente y para ello hay que subir 34 escalones y bajar otros 32.

Metrobus línea 1 Foto: Notimex

Como ésta, hay más estaciones que no cumplen con las condiciones de accesibilidad. El Plan Estratégico de Movilidad que presentó la Secretaría de Movilidad el año pasado menciona al respecto: "esto se traduce en conductas inadecuadas o riesgosas para todas las personas que hacen uso de la vía pública”.

“Moverse por la ciudad debe de ser una actividad digna y segura para todas la personas. Hoy en día, ciertos grupos carecen de condiciones necesarias para trasladarse de forma digna y segura (…) por la existencia de infraestructura deficiente o poco accesible”, se agrega en el documento.

De ahí la necesidad de modificar seis estaciones de la Línea 1 del Metrobús con 23.8 millones de pesos de recursos federales provenientes del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad.

No obstante, no se contempló la estación Potrero, cuyo acceso es similar al de Euzkaro, es decir, únicamente a través de un puente por el que se suben y bajan decenas de escalones. El fallo de la licitación para intervenir las seis estaciones, a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios, se conocerá el 28 de agosto.

De acuerdo con la información contenida en el expediente público de Compranet, consultado por El Sol de México, el contrato que se suscriba con la empresa que gane el concurso tendrá una vigencia del 31 de agosto al 31 de mayo del próximo año. De hecho, de acuerdo con el programa de obra, se prevé que los trabajos inicien en la tercera semana de septiembre y concluyan en la cuarta semana de abril del 2021.

Adecuaciones

Este diario solicitó una entrevista con el director del Metrobús, Roberto Capuano, para conocer más detalles del proyecto, pero no fue proporcionada. Sin embargo, por los planos contenidos en el expediente público de Compranet se pudo conocer cada una de las intervenciones que se harán: en la estación Euzkaro la intervención consistirá en colocar dos rampas de 107 metros de longitud y 6 grados de pendiente para conectar la plataforma de la estación con la avenida Euzkaro y de esta manera librar el puente.

Para ello será necesario el derribo de por lo menos 24 árboles de diferentes tamaños, ubicados entre el cajón de la Línea 3 del Metro y la avenida Insurgentes Norte. De otra manera la construcción de estas rampas no podría llevarse a cabo.

En la estación Plaza de la República se habilitará un baño para personas con discapacidad al fondo del andén. En las estaciones Perisur, Villa Olímpica y Corregidora se instalarán elevadores en los puentes que hoy existen. De hecho en estos espacios hay cubos de elevadores abandonados y repletos de basura. En Doctor Gálvez se habilitarán elementos de seguridad en los cruces como bolardos, guías táctiles y placas braille.

De acuerdo con datos contenidos en el documento de términos de referencia de la licitación pública, en estas seis estaciones a intervenir se mueven 74 mil 800 usuarios al día, que representan el 15 por ciento de los 500 mil usuarios totales de la Línea 1 del Metrobús, la más usada del sistema, ya que cruza de norte a sur toda la Ciudad de México.

Se menciona además que el Metrobús brinda servicio diariamente a 1.5 millones de personas en sus siete líneas, en las que da gratuidad en el acceso a 150 mil personas que padecen alguna discapacidad o bien son adultas mayores, las cuales representan el 7 por ciento del total de la población usuaria.

Por ello “surge la necesidad de realizar una adaptación en las estaciones del Metrobús que de origen no nacieron siendo accesibles, tales como las ubicadas en la Línea 1 de Insurgentes, ya que al momento de su construcción no se consideró su habilitación con todas las características y elementos necesarios y hasta el momento no se ha contado con los recursos suficientes para su realización”.

Datos

23 millones 843 mil 139 pesos de inversión en el proyecto

6 estaciones de la Línea 1 a intervenir

1.5 millones de usuarios diarios en el Metrobús

7 por ciento de ellos tienen gratuidad por discapacidad o ser mayores de 70 años

481 mil 847 personas con discapacidad en la CDMX (INEGI, 2010)