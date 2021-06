Con una llamada directa, CDMX advertirá sismo

Durante el primer simulacro nacional, en la Ciudad de México sólo fallaron 169 altavoces, de los 12 mil 825 postes que emiten la alerta sísmica, estos aparatos requieren de constantes cambios porque la tecnología va avanzando, por lo que ya se puso sobre la mesa que adicionalmente se sincronice este mensaje mediante una llamada telefónica, asegura Juan Manuel Espinosa Aranda, director general y fundador del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, A.C. (CIRES).

En entrevista con El Sol de México, platicó que entiende que las aplicaciones vía teléfono son muy codiciadas, pero la tecnología de los celulares no permite rapidez regular, porque dependiendo del tráfico de llamadas se demora en conectar al usuario, aunque haya mucha gente que ya compra una aplicación.

“No será una aplicación, sería un servicio, que no tendrá que instalarlo el ciudadano en su celular, simplemente recibiría una llamada directa del concesionario de la línea telefónica y darle el beneficio al apoderado del teléfono si quiere el servicio o cancelarlo, tampoco tendría un costo para la población”, detalló

Agregó que están buscando la manera de que este sistema se aplique en México, porque es algo que ya existe en otras partes del mundo como en Europa y Estados Unidos, es decir, que mediante una llamada se les emita el sonido de alerta sísmica de manera simultánea.

Explicó que podría tener algunos refinamientos, por ejemplo, hay algunas zonas donde no hace falta una alerta, porque el tipo de suelo es muy fuerte y no tan vulnerable, entonces, se podría privilegiar e aviso de para los que están en vecindarios, de esta manera no sería necesario que fuera de manera general el aviso en los celulares.

Mencionó que es algo que ya se trabaja con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y que es un servicio que el gobierno puede pedir para la seguridad de la población.

Adelantó que el proyecto va más avanzado para la zona metropolitana, aunque todavía no hay fecha para el inicio, pero esta técnica es factible y que sólo es cuestión de que gobierno haga el convenio con los concesionarios de la red de telefonías móviles.

SIMULACRO

Durante un recorrido por la colonia Roma, habitantes de la misma reportaron que solamente en un caso no se escuchó el alertamiento y eso ocurrió en el poste del C5, que se encuentra en el cruce de las calles de Durango y Frontera.

Indicaron que solamente escucharon el mensaje preventivo muy bajo, pero no se difundió el sonido de la alarma sísmica; mientras que en redes sociales se reportó que la Alarma Sísmica falló en la calle de Coahuila.

Oficinistas y algunos vecinos de casas y edificios aledaños al Parque México salieron ayer ordenadamente de sus inmuebles, a las 11:30 horas, para participar en el Macrosimulacro nacional 2021, a pesar de que en los altavoces de ese jardín no se escuchó la alarma sísmica.

En cambio, se difundió primero una especie de campanadas, pero en un sonido muy bajo, y luego el siguiente mensaje “este es un simulacro de alertamiento del Sistema de Alertamiento de la Ciudad de México; por favor no se alarme” y al final el silencio.

Al respecto la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, respondió que fue una decisión del comité de emergencias. Según la administración capitalina participaron alrededor de 6 millones de personas y un total de 14 mil 537 inmuebles, que se registraron a través de la plataforma administrada por la Coordinación Nacional de Protección Civil.

Sin embargo, aún faltan rescatistas en la Ciudad de México. La red Sentika, que se creó como un equipo voluntario de ciudadanos para las emergencias, está concentrada en la zona centro de la capital del país.

Las zonas más afectadas por el sismo de 2017, por ejemplo, no cuentan los suficientes voluntarios por colonia. Por ejemplo, Tláhuac y Xochimilco registran colonias con poco interés de los ciudadanos para formar parte de la red, lo mismo sucede en Tlalpan y Gustavo A. Madero.