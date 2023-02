Congreso de CDMX batea peticiones para crecer edificios

Los diputados del Congreso de la Ciudad de México no han aprobado ninguna de las solicitudes de cambio de uso de suelo para aumentar el número de pisos en inmuebles existentes.

La semana pasada este diario informó que Grupo Carso solicitó a los diputados aprobar el aumento de pisos al centro comercial Pabellón Polanco, pues deseaba “reciclar el inmueble existente” para servicios de hospedaje. La iniciativa fue rechazada por vecinos de la zona, por el alcalde de Miguel Hidalgo y finalmente la empresa retiró la petición.

Como este caso, la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana del Congreso capitalino, encargada de analizar las solicitudes, ha recibido 35.

Durante la actual legislatura (2021- 2024), los propietarios y representantes legales de inmuebles han enviado 35 iniciativas en las que solicitan el cambio de uso de suelo que permita aumentar los niveles de construcción. De acuerdo con el presidente de la Comisión, Víctor Hugo Lobo, los diputados no han aprobado ninguna de las solicitudes y en cambio, rechazaron entre 12 y 14 propuestas.

Los predios en los que se divide la ciudad tienen distintos permisos de construcción y uso, según la alcaldía o colonia en donde están. Para modificarlos, los ciudadanos pueden enviar su petición al Congreso.

El Sol de México revisó parte de esas iniciativas ciudadanas que solicitan la modificación de programas de desarrollo urbano

Una de las propuestas es la de Hamburgo 307, colonia Juárez, cuyo promovente busca aumentar de cinco a ocho los niveles permitidos en el edificio para permitir servicios de hospedaje tipo suites y restaurante en planta baja. Situación similar es la del inmueble ubicado en la calle Sinaloa 43, colonia Roma, donde buscan pasar de cinco a 17 niveles de construcción, también para permitir el servicio de hospedaje.

Otro caso que pide incrementar pisos de construcción para servicios de hospedaje es el de Avenida Constituyentes 151, colonia San Ángel Chapultepec II sección, alcaldía Miguel Hidalgo. La intención es pasar de ocho a 10 pisos.

También hay iniciativas impulsadas por inmobiliarias, para cambiar usos de oficinas a viviendas. Es el caso del predio de Avenida México 141, colonia Del Carmen, alcaldía Coyoacán, donde la Inmobiliaria Global Ocean pretende construir 17 viviendas en cinco niveles y, en la planta baja, tener actividades de comercio. Con ese contexto, Víctor Hugo Lobo expuso que si bien el presentar iniciativas que permitan aumentar el metraje de construcción es una facultad que tiene cualquier ciudadano, la realidad es que en muchas zonas de la Ciudad de México un crecimiento de este tipo es insostenible, como en el caso de Polanco.

“La verdad es que yo veo con muy pocas condiciones en que sean viables alguno de ellos, particularmente en la zona de Polanco, yo creo que no aguanta ya la condición urbana de infraestructura de la posibilidad de cambio en alguno de ellos, no he analizado alguno que parezca viable. Entonces, los ciudadanos (que rechazan las propuestas) pueden estar tranquilos”, afirmó en entrevista con este diario.

El diputado del Partido de la Revolución Democrática recordó que la comisión analiza cada caso que cumple con los requisitos para ser iniciativa ciudadana, y hay muchas de ellas que no han tenido el consenso para su impulso en el Poder Legislativo local.

Los proyectos propuestos por la ciudadanía que podrían tener factibilidad de aprobación son aquellos que buscan modificar predios en una vialidad primaria como Periférico, Río San Joaquín o tramos de Insurgentes, que son zonas ya impactadas, y así evitan que vayan los proyectos al interior de las colonias.

Lobo confirmó que, de las propuestas de modificación, las zonas más recurrentes están en las alcaldías Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc. Muchos buscan las modificaciones porque los programas delegacionales no contemplan la posibilidad de dar permisos de hospedaje, y es justo ese servicio el que pretenden proporcionar con modificaciones en el uso de suelo.

La pasada legislatura sí aprobó cambios en la colonia Polanco. Los diputados anteriores autorizaron para hotel los edificios en Ejército Nacional 843, correspondiente a la Fase II de Antara Polanco, de Grupo Sordo Madaleno; Ejército Nacional 769, Miyana, de Grupo Gigante; Río San Joaquín 498, Cuadrante Neuchatel, de Grupo Mira; Melchor Ocampo 323, para un City Express y Moliere 515, para un nuevo hotel desarrollado por Eli Sitt.