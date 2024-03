Expo de fósiles y dinosaurios gratis en CDMX: ¿cuándo y dónde?

Si estás buscando un plan de precio accesible y que sea en la Ciudad de México, entonces Expo Fósiles y Minerales en CDMX te puede interesar, pues tiene actividades para todas las edades.

Expo de Fósiles y Minerales en CDMX dio a conocer a través de su página de Facebook, que estará disponible los próximos 15, 16 y 17 de marzo en la Plaza Morisko, Santa María la Ribera, en la Ciudad de México.

De acuerdo con el evento, en la expo podrás encontrar:

Rocas

Fósiles

Minerales

Gemas

Joyería

"Es un evento que busca congregar a la mayor cantidad de entusiastas y profesionales de temas geológicos, paleontológicos y ciencias de la Tierra", se explica en la cuenta de Facebook de Expo Fósiles y Minerales en CDMX.

Expo de Fósiles y Minerales en CDMX tendrá un horario de 11:00 am a 19:00 pm, podrás encontrar la Plaza Morisko en Manuel Carpio No 99, Col Santa María la Ribera, Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Para llegar al lugar señalado, se encuentra en las cercanías de las estaciones San Cosme o Revolución de la Línea 2 o azul del Sistema Colectivo de Transporte, además de la estación Revolución del Metrobús.

La última versión de Expo de Fósiles y Minerales en CDMX fue en diciembre del 2023 también en la plaza Morisko, donde se dieron distintas actividades como manualidades para los menores.