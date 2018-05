Cuatro empresas son dueñas de beneficios de parquímetros

Entre los vecinos que viven en colonias donde opera el programa Ecoparq hay una opinión generalizada: el dinero recaudado se maneja con opacidad y ganan más las empresas y el gobierno que los colonos. Ecoparq se creó en 2012 y a la fecha suma 13 polígonos en las delegaciones Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.

En su origen estuvo a cargo de la Autoridad del Espacio Público (AEP), pero desde agosto del año pasado, por iniciativa de la Asamblea Legislativa, pasó a manos de la Secretaría de Movilidad.

Son cuatro las empresas que gestionan 25 mil 841 cajones de estacionamiento: Operadora de Estacionamientos Bicentenario; Nueva Generación de Estacionamientos, Mojo Real Estate y Copemsa Metropolitana.

Aunque este dato no es público, El Sol de México pudo conocer a través de solicitudes de transparencia que desde su nacimiento y hasta 2017, a través de los parquímetros se generaron mil 523 millones 214 mil 832 pesos.

Esta cantidad de dinero se equipara al costo que demandó la construcción de la Línea 7 del Metrobús que corre sobre Paseo de la Reforma, sin contar la compra de los autobuses de doble piso.

Del dinero generado, solamente 454 millones 573 mil 832 pesos han quedado en manos del gobierno de la Ciudad, que corresponden al 30% que pagan las empresas operadoras al erario público por concepto de contraprestación.

Y pese a que ese 30% debe reflejarse en las colonias donde operan, a través de mejoras en infraestructura, servicios, equipamiento o vialidades, no siempre ocurre así, pues los proyectos no se hacen.

Hasta 2017, Espacio Público ejerció 220 millones 300 mil pesos en 25 obras para seis polígonos, principalmente Polanco, Anzures y Roma-Hipódromo; quedaron pendientes por ejercer 234 millones 273 mil 832 pesos.

Ahora que el dinero está en manos de la Secretaría de Movilidad, este diario solicitó una postura de esa dependencia para conocer sus comentarios respecto al manejo del recurso, sin embargo, no se obtuvo respuesta.

Critican contraprestación

La coordinadora del Comité Ciudadano de Hipódromo II, Quetzal Castro, acusó en entrevista que la Semovi no les ha informado cuál es el saldo que tienen y que para este año no tienen recurso asignado para proyectos.

Incluso señaló que en colonias del polígono como Roma y Condesa no ejercieron su presupuesto de 2017 y con el actual serían dos años sin conocer los recursos generados por los parquímetros.

“Si me preguntas exactamente cuánto tengo, no te lo sé decir, porque Semovi no tiene la cuenta de cuánto se ha generado en cada colonia del polígono Roma-Condesa”, comentó Castro Montalvo.

Apuntó que el hecho de que las empresas se lleven 70% de las ganancias cuando ya debieron recuperar su inversión y sólo gastan en la operación, significa que el verdadero negocio es para los privados.

Lo mismo para el gobierno, pues el dinero que se cobra por la colocación de los candados cuando los autos excedieron el tiempo de estacionamiento va directamente a la Tesorería.

“Somos los más afectados porque a los que les quitan el espacio es a nosotros. La infraestructura en la que invirtió la empresa ya debería estar pagada, por qué seguir llevándose el 70%”, cuestionó.

Les deben dinero

Por su parte el coordinador del Comité Ciudadano de Chapultepec-Polanco, Eduardo Farah, reveló en entrevista que les deben 100 millones de pesos de parquímetros desde hace dos años.

“Nos están diciendo que como no se gastó el dinero del año pasado nos lo van a quitar, ellos mismos lo bloquean y luego dicen que como no se gastó, se fue a Tesorería”, recriminó.

Polanco fue el primer polígono de parquímetros que se puso en operación y al respecto Farah recuerda: “los pusimos esperando que cumplieran, cumplieron al principio, ahora ya no. Es un fraude”.

Asimismo criticó que las licitaciones para las obras de mejoras urbanas se hacen en total opacidad, sin informar a los vecinos que integran el Comité de Transparencia y cuando se ejecutan las obras se hacen a sobreprecio.

“Hay un rechazo general a los parquímetros porque ya se dieron cuenta que es un fraude: por un lado las obras valen tres veces más y por otro no dan los recursos”, remarcó.

Rediseñar programa

Consultado al respecto, el coordinador de la Autoridad del Espacio Público (AEP), Roberto Remes –que fuera responsable de los parquímetros– consideró que el programa debe rediseñarse para garantizar beneficios para los vecinos.

En ese sentido explicó a El Sol de México que en un principio se otorgaron permisos y no concesión que exigieran licitación porque no había tantas empresas con experiencia en parquímetros.

Sin embargo, abundó el funcionario, “ahora hay más empresas que conocen el tema y eso no puede llevar a una licitación en la que se pueda dar la concesión a quien ofrezca mayor contraprestación para el gobierno”.

Roberto Remes consideró también que al programa le hace falta mayor transparencia, por lo que sugirió que pudiera haber un micrositio para saber “equipo por equipo cuánto dinero se ha metido a lo largo del día”.

Eso, dijo, “ayudaría mucho más a la legitimidad de las instrumentaciones”, pues debido a la opacidad en el manejo del dinero, colonias como la Tabacalera, San Rafael y Santa María la Ribera han rechazado su instalación.

Si a lo recaudado por Ecoparq se suma lo generado en los parquímetros de Juárez y Cuauhtémoc –que no pertenecen a dicho programa– de 2010 a 2017 se generaron dos mil 289 millones 200 mil 196.76 pesos.

De esto, sólo 771 millones 616 mil 275.81 se entregaron al gobierno, sin que se haya traducido en beneficios, por lo que parece que en este negocio todos ponen y sólo las empresas ganan.

-1,500 MILLONES de pesos generados en cinco años de administrar los estacionamientos en vía pública

-454 MILLONES es el monto que ha recibido el gobierno para que aplique en las colonias

-25 MIL 841 cajones de estacionamiento son administrados por cuatro empresas

Dato

EL PRIMER parquímetro de Ecoparq se instaló en 2011 en la calle Anatole France, en Polanco

Peso por peso

Son los polígonos de Cuauhtémoc y Polanco los que más ganancias generan por el cobro de estacionamiento en vía pública, sin embargo, sus habitantes no ven reflejados los ingresos en mejoras en sus zonas

Oficial

ECOPARQ es un programa para recuperar el espacio público, mediante el ordenamiento de estacionamiento en la vía pública