Crean Consejo Asesor de Cultura en CDMX: te explicamos cómo funciona

Con el objetivo de descentralizar la programación cultural en la Ciudad de México, se creó el Consejo Asesor de Cultura que trabajará en colaboración con la Secretaría de Cultura local a fin de construir programas artísticos que lleguen a zonas poco favorecidas o ajenas a la oferta creativa desde cine hasta fomento a la lectura y teatro.

En conferencia de prensa, Vannesa Bohórquez, titular de Cultura de la Ciudad de México, dijo que el consejo se integra por 13 artistas o agentes culturales. Entre ellos figuran el periodista Humberto Musacchio, el músico Horacio Franco, la promotora de la lectura Paloma Sáiz, el actor Jesús Ochoa, el director de teatro Luis de Tavira, por mencionar algunos.

➡️ La escritora chilena Diamela Eltit recibe el premio Carlos Fuentes en Bellas Artes

“Este consejo es el principal cuerpo colegiado de la Ciudad de México que se encargará de ayudarnos y asesorarnos y fortalecer el acceso a la población para todas las poblaciones culturales. Su propósito es asesorar y acompañar proyectos culturales y artísticos y será un actor preponderante en la reactivación del sector cultural tras la pandemia”, refirió Bohórquez.

CDMX Transmitirán en TV el Zócalo luminoso

El Consejo, que trabajará de manera voluntaria sin paga, asesorará en cinco ejes: cine, artes escénicas, fomento a la lectura, reactivación de espacios artísticos y mecanismos de difusión. Por ejemplo en el tema sobre cine se planea programar una cartelera para los barrios marginados que les es difícil llegar al centro de la ciudad. Aunque por el momento no hay una actividad lista para llevar a la práctica.

“Me da gusto estar en un consejo donde se pretende quitar el centralismos pedante de la Ciudad de México, porque la Ciudad de México siempre fue criticada por su centralismo, era el bastión de la cultura a nivel nacional, pero también dentro de la ciudad se centran los eventos en un solo lugar, en el centro o en Coyoacán. Y aquí la descentralización es importante para que finalmente todas las alcaldías y todas las zonas más alejadas que no tiene acceso a los eventos, puedan disfrutar de ellos”, refirió Horacio Franco.

“Lo he pensado siempre, las clases sociales verdaderamente las define la cultura no el capital, y eso es importante entender para poder llegar un día a ese fondo para que se vuelva más justo. Creo que la participación que debe tener este consejo no es de borrón y cuenta nueva, porque hay buenos proyectos que se están realizando; lo importante es la preservación de esto y la continuidad”, acotó el actor Jesús Ochoa.

Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, reconoció que uno de los sectores más afectados por la pandemia es el de cultura debido al cierre temporal de cines, teatros y espacios recreativos, por lo que este consejo busca reactivar la vida cultural de la ciudad, no sólo desde el aspecto artístico sino también económico.

Estatua de Colón

Sobre el destino final de la estatúa de Cristóbal Colón que será sustituida por la de una mujer indígena en la avenida Paseo de la Reforma, Sheinbaum se limitó a señalar que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) decidirá la nueva sede de la pieza que fue retirada para su limpieza.

“Quien resguarda el patrimonio es el INAH y ellos tienen que definir como guardianes del patrimonio histórico cuál es el mejor espacio para esta escultura, a partir de distintas sugerencias. El INAH ya tiene diversas propuestas para la escultura de Colón”, comentó.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo