Dan primeros pasos contra la violencia vicaria en CDMX

Dora Ptacnik Pasini atiende todos los días a niños, es pediatra, vela por la salud de los menores, por eso se le hace irónico que teniendo esa vocación de protección no pueda ver a su hijo desde hace cuatro meses, después de que su expareja se lo llevó, a pesar de que ella tiene la custodia del niño de 10 años. Ahora enfrenta un proceso en el que el juez del juzgado 12 de lo civil, en la CDMX, no le permitió llevarse a su hijo después de una audiencia.

La mujer lleva tres años separada del padre de su hijo, por vivir un contexto de violencia de todo tipo, en especial psicológica y económica. Bajo pretexto de una convivencia, el padre se llevó al niño, y ya no lo regresó a su madre, razón por la que Dora interpuso una denuncia ante el Ministerio Público, sin que procediera porque se trataba del padre y ahí no hay delito, el proceso tuvo que continuar por la vía civil.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

En la audiencia más reciente, ocurrida el 9 de marzo, el juez los invitó a llegar a un acuerdo, lo que pareció irrisorio a Dora, porque era como si el representante del poder judicial ignorara el antecedente de violencia por el que se separó. El pequeño dijo en la audiencia que quería irse con su mamá, aun así, el juez decidió que se quedara con su papá hasta que se aplicaran las pruebas psicológicas pertinentes, lo cual podría durar meses.

Esto es la violencia vicaria, un tipo de agresión de género contra la mujer que consiste en la agresión a través de una tercera persona, en este caso de los hijos. En la CDMX, colectivos de mujeres dan sus primeros pasos para legislar al respecto, a través de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Un caso similar se hizo viral recientemente en redes sociales: Gal y Maya, de 13 y 15 años respectivamente, están retenidas por su padre de origen israelí, Guy Dorel, quien consiguió, mediante un permiso, retener a las niñas con la intención de llevarlas a su país natal, a pesar de no contar con la guarda y custodia.

Finalmente, gracias a la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la convocatoria de difusión realizada por el tío de las menores, Nicolás Celis, las menores regresaron al lado de su madre, Carolina Medina.

Andrea Gil González, cofundadora del Frente Nacional Contra Violencia Vicaria, señaló que la clasificación de este tipo de violencia es relativamente reciente en el país, y suele darse por un cúmulo de violencias anteriores, ya sea física, psicológica, económica o patrimonial. En la escala de la violencia, la vicaria es considerada como la penúltima, siendo las últimas el feminicidio, la inducción al suicidio y, en los casos más graves, el infanticidio.

Expuso que en la CDMX y en otras entidades la violencia vicaria traspasa al ámbito institucional, especialmente a través de los juzgados, donde ha aumentado por la dilación en los procesos, las decisiones que benefician a quienes retienen a los menores; y en el caso del DIF, por su intervención a medias en la protección de los niños y niñas.

Aclaró que regularmente cuando un padre no ve a sus hijos es porque no dan la pensión correspondiente. Por eso, cuando no quieren que los menores regresen con sus mamás, argumentan no tener la obligación de dar pensión, porque sus hijos están con ellos.

Natalia Lococo, fundadora del colectivo Frente Nacional de Mujeres, informó que 80 por ciento de los agresores vicarios son deudores alimentarios, es decir que su comportamiento va ligado a hacer daño, someter, controlar y evadir las responsabilidades económicas.

“En la Ciudad de México, la violencia vicaria se da cuando las madres dan a convivencia normal cada 15 días a los menores con los progenitores y ellos retienen a los menores, nunca los regresan, las madres no vuelven a saber de sus hijas e hijos. En la mayoría de los casos levantan denuncias con falsedad de declaración de que las madres son violentas, entonces dejan el cuidado provisional al padre hasta que la madre demuestre que no es violenta, lo que puede tardar años”, afirmó.

La Fiscalía otorga los cuidados preventivos a los padres, cuando anteriormente un juez se los había dado a las madres, lo que genera un conflicto interinstitucional por falta de comunicación entre ambas instancias.

Destacó que, en búsqueda de la legislación en torno a la violencia Vicaria, también llamada violencia por sustitución, la Secretaría de las Mujeres de la CDMX (Semujeres) fue la primera en alzar la mano para comenzar mesas de trabajo, con el objetivo de que sea reconocida como un acto de violencia contra la mujer y, a partir de su inclusión en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la CDMX, ir hacia los Códigos Civil y Penal locales.

“La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad es la primera que levantó la mano y en decir ‘sí hay una problemática, nosotros estamos muy conscientes, vamos a trabajar en equipo’ y así lo seguimos haciendo. Hemos tenido reuniones de avance de la ley, el jueves 17 de marzo tenemos la penúltima o última reunión con los operadores del sistema de justicia”, dijo.

La inclusión de la Semujeres es un primer paso para dar sustento a una iniciativa que no deje cabos sueltos y sea realmente útil para las mujeres que no pueden estar cerca de sus hijos, sostuvo.