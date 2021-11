Debaten Sheinbaum y Lía Limón sobre distribución de Impuesto Predial

El reparto del Impuesto Predial fue motivo de un debate entre Claudia Sheinbaum y Lía Limón, jefa de Gobierno de la Ciudad de México y alcaldesa de Álvaro Obregón, respectivamente, tras la instalación del Gabinete de Seguridad en esa demarcación.

Aunque la discusión se había dado anteriormente en foros separados, ahora el tema detonó en una conferencia de prensa y el intercambio de ideas entre las dos funcionarias se dio presencialmente.

En la Base Plata de Álvaro Obregón, la titular de la misma abrió el debate cuando insistió en su reclamo de que a Álvaro Obregón se le devolvieran dos mil 500 millones de pesos correspondientes a ese gravamen, a fin de atender con eficiencia y suficiencia las demandas ciudadanas de más seguridad, servicios y agua potable.

Claudia Sheinbaum no dejó pasar la exigencia sin responder y antes de dar por terminada la rueda de prensa, precisó que la atención a la pobreza no tiene que ver con la cantidad de Impuesto Predial que se paga. “Si esto fuera así, las zonas altas de Álvaro Obregón no recibirían recursos, solamente recibirían recursos el Pedregal de San Ángel, porque paga más predial”.

Consideró que era importante explicarle a la alcaldesa que para su administración la distribución de los recursos es de acuerdo con lo que marcan las constituciones federal y local.

Anteriormente, la alcaldesa de Álvaro Obregón había expresado que en su administración si había austeridad y como no, ya que solamente le dejaron 31 millones de pesos de recursos para un trimestre y no un 25 por ciento del presupuesto, por lo que aclaró que el recurso que se pide es para atender las demandas vecinales que le hacen diariamente.

“Yo no pediría recursos, si el problema de la red hidráulica estuviera atendido desde el gobierno central o si me reencarpetara el gobierno central el 40 o 50 por ciento de suelo que necesita reencarpetamiento”, aclaró Lía Limón.

El presupuesto que recibe la alcaldía, continuó, no solo no es suficiente, sino que es injusto, porque Álvaro Obregón aporta mucho más de lo que recibe, “simplemente del Impuesto Predial me tendrían que regresar dos mil 500 millones de pesos, como sucede en el resto del país y del mundo”.

Opinó que en la administración anterior no hubo austeridad y que no pedía recursos para comprar una credenza, “como la que compró Layda, que por cierto no la encontramos, o tampoco estoy pidiendo recursos para construir escaleras eléctricas, como las que hizo Layda, que las usan 20 personas y en las que se gastó casi 100 millones de pesos”.

Rechazó que se les califique de ser poco austeros por pedir recursos para las y los vecinos de la demarcación, manifestó su disposición de sentarse con la jefa de Gobierno, o con quien ella le indique de su administración, para revisar peso por peso de lo que se pide.

Finalmente, Claudia Sheinbaum comentó entre 2018 y 2019 se incrementaron los recursos a todas las alcaldías, entre ellas Álvaro Obregón; y que el reparto presupuestario se hace mediante una fórmula transparente que distribuye el dinero adecuadamente y que tiene que ver con número de habitantes, marginación de la población y áreas verdes.

