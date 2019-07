Denuncian vecinos de Coyoacán robos a casas con uso de drones

A casi un año de haberse producido un hecho similar, vecinos de la colonia Parque San Andrés han lanzado una alerta y se mantienen vigilantes ante la denuncia de un incremento de robos a casa habitación con uso de drones.

Al realizar un recorrido por la colonia, Notimex pudo corroborar que a primera vista, la colonia luce tranquila y sin mayores problemas, sin embargo, al ingresar a la calle América por Calzada de Tlalpan se aprecia de inmediato una enorme pancarta denunciando el robo con drones.

Al preguntar a la propietaria de una tienda, ubicada en el cruce de las calles América y Virginia, la dueña dijo desconocer sobre algún robo a casa habitación o situación de delincuencia, a pesar de tener a una cuadra una manta alertando a los vecinos sobre el robo a casas.

“Pusieron la manta el fin de semana pasado. La verdad no me di cuenta. Pero ello es porque no salgo de mi casa. Todo el tiempo estoy atendiendo el local y veo a la gente pasar, pero hasta ahora no tengo conocimiento de robos a casa habitación o uso de drones”, comentó en entrevista con Notimex.

Uno de los agentes de Seguridad Privada que trabaja en el edificio de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en la calle América 45, corroboró que el principal problema en la colonia es el robo de autopartes.

“En particular el problema se da de las rejas para Calzada de Tlalpan”, comentó al señalar una reja que rodea una cuchilla conformada por las calles América e Inglaterra.

“Los amantes de lo ajeno suelen darse sus vueltas, aprovechando que la colonia es muy tranquila y en ocasiones luce muy sola, por lo que al ubicar un vehículo que les interesa de inmediato se dan varias vueltas y en cuanto todo se ve despejado, se llevan el auto en partes”, comentó.

Reconoció que en las últimas dos semanas ha aumentado el patrullaje en la zona, aunque debido a que al parecer solo hay una patrulla “no puede estar en todos lados al mismo tiempo, y eso lo aprovechan los ladrones que de inmediato roban y salen rápido a Calzada de Tlalpan”.

El agente consideró bueno que los vecinos se hayan organizado y que resultado de esas denuncias haya aumentado la vigilancia, ya que también se cometen asaltos a peatón, aunque en menor medida, lo que de alguna manera afecta a quienes acuden a trabajar a la colonia.

En cuanto a los vecinos de la colonia, muchos han colocado letreros de “vecino vigilante” e invitan a los demás colonos a sumarse a este movimiento, así como reportar cualquier anomalía al policía del cuadrante o a los demás vecinos.

Sin embargo, del presunto dron, de momento ninguno de los vecinos entrevistados supo dar referencia salvo que “se trata de algo que se rumora, pero que genera inquietud y por eso estamos alerta”, comenta otro de los comerciantes que tiene una miscelánea en la colonia..

En septiembre del año pasado, un ladrón que usaba un dron fue detenido mientras asaltaba un departamento de la Calle 7 de la Colonia Espartaco, de la alcaldía Coyoacán.

En aquella ocasión, una vecina se percató de los hechos por lo que pidió ayuda, de manera que el ladrón fue detenido por policías capitalinos.

El entonces secretario de Seguridad Pública, Raymundo Collins, reportó que se trataba de uno de los ladrones de casa habitación más buscado por las autoridades y a quien se le relacionaba con al menos otros 20 robos de vivienda.