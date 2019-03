Descartan regular los antimonumentos

Al admitir que los antimonumentos son una expresión de protesta por parte de la ciudadanía, la presidenta de la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, Gabriela Osorio, descartó que se requiera una regulación al respecto.

“Los antimonumentos no son algo que deba estar regulado, surgen por una coyuntura y la gente se quiere manifestar de esa manera. A lo mejor no (hace falta) una regulación, pero sí ciertos lineamientos para que las diferentes secretarías sepan qué hacer cuando se presente”, dijo a El Sol de México tras participar en un foro sobre patrimonio cultural.

El pasado martes este diario publicó que la Ciudad de México ya alberga seis antimonumentos, el más reciente colocado el 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, en avenida Juárez, frente al Palacio de Bellas Artes, para visibilizar los diferentes tipos de violencia de los que las mujeres son víctimas cada día.

El experto en memoriales Sergio García- Beltrán explicó que “si el monumento es producto de una toma de decisión de gobierno, el antimonumento lo colocan personas que no ejercen este mismo tipo de poder. Es anti en el sentido de que no viene de este tipo de poder, pero sigue siendo un monumento, sigue ocupando espacio”.

Al respecto la diputada Gabriela Osorio coincidió en que los antimonumentos “son reflejo de la gente, de su manifestación, de decir por qué no están de acuerdo y lo hacen a través de poner un antimonumento, a mí no me parece erróneo”, por lo que descartó que deba haber una regulación sobre la colocación de estos espacios que buscan visibilizar violaciones a los derechos humanos.

Sobre el proceso de creación de la Ley de Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano territorial –que mandata la Constitución de la Ciudad de México, la legisladora precisó que durante el presente periodo ordinario de sesiones se escucharán todas las voces posibles para presentar una propuesta en el siguiente periodo.