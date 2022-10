Con calaveras, catrinas y cempasúchil, el Desfile de Día de Muertos se apoderó de CDMX

Familias enteras, grupos de amigos o en pareja llegaron a Paseo de la Reforma, algunos disfrazados de catrinas, calaveras o personajes de películas de terror al estilo Hollywood, donde no podían faltar las coronas de luces de colores para disfrutar el Gran Desfile de Día de Muertos que, a su paso hasta llegar al Zócalo, deleitó a los asistentes con carros alegóricos que vibraron con rumberas y pachucos bailarines.

Entre los que desfilaron no faltaron las Fridas o los danzantes aztecas, elegantes catrines, mariposas monarcas, acompañados siempre de ritmos afines a lo que representaban.

Mirna llevó a sus hijas de ocho y nueve años, estuvieron en el Eje Central desde medio día en espera del evento, pues esperaban algo que nunca se había visto antes; sin embargo, consideró que la organización no estuvo bien planeada. “Desde que lo anunciaron estamos a la espera, esperamos sea un evento que nunca se haya visto, pero la organización es mala, no pensaron en los niños, no hay control, la gente se mete y aunque llegamos desde temprano nos van aventando hacía atrás”, mencionó.

En días pasados, la secretaria de Turismo local, Nathalie Desplas, informó que, con motivo de la conmemoración del Día de Muertos, se espera la llegada de 410 mil turistas a la Capital. Debido a que está en proceso la F1 se previó que los turistas disfrutaran del desfile.

Tali esperaba en paso del desfile en Av. Juárez, veía todos los colores que visten la ciudad, ella viene de Brasil y está en la ciudad porque visita a conocidos, mencionó es la primera vez que ve esta celebración en vivo, pues aunque ya conoce todo lo que conlleva la celebración de Día de Muertos en México, nunca estuvo en estas fechas.

“No había podido asistir a México para esta celebración, la conozco por mi familia y amigos, pero nunca había podido estar aquí, allá es mucho color y música, pero esto es diferente, muy bonito. Espero el recorrido desde hace días porque es muy bonito”, tradujo su amigo.

Por su parte, Hernán y Camila son adultos mayores que esperaron en Chapultepec la salida del recorrido, son adultos mayores y están agradecidos con la vida y presenciar el espectáculo después de la pandemia.

“Fue tanto tiempo de que no nos dejaban salir, mis hijos nos decían que no, que mejor nos quedáramos en casa y ellos nos acarreaban todo, ahora mira qué bonito se ve todo, tantos colores, tanta gente feliz, yo le doy gracias a la vida y a mis hijos que nos cuidaron siempre para poder estar hoy aquí viendo esto. Día de Muertos es una tradición que nunca debemos dejar ir, ojalá que las nuevas generaciones entiendan lo valioso que es celebrarlo”, platicó Hernán.

El primer desfile se llevó a cabo en 2016, inspirado en escenas de Spectre, la película de James Bond, este año el tema es “México en el ombligo de la luna”, un cuento de ocho capítulos que se contaron a través del recorrido.

El desfile estuvo integrado por mil 200 participantes, 344 músicos de varias partes del país, 162 invitados, 10 carros alegóricos, 29 unidades empujables, cuatro globos monumentales y tuvo una longitud de un kilómetro y medio aproximadamente.

Su inauguración, se realizó en la puerta de los Leones en Chapultepec con destino al Zócalo, a donde se arribó por la noche para presenciar la interpretación de Ángela Aguilar y el espectáculo de drones y juegos pirotécnicos.

Este desfile se unió a los realizados el fin de semana pasado, el sábado se dio lugar al desfile de Zombies y al concurso de alebrijes, mientras que el domingo se realizó la procesión de catrinas. Asimismo se unen a otras actividades como la ofrenda monumental del Zócalo y los mexicráneos en Paseo de la Reforma.