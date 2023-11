Edificios altos privan de sol a los chilangos

La construcción de edificios altos priva a los capitalinos del derecho al Sol, como le sucede a Martín Castillo, vecino de la alcaldía Coyoacán, quien comentó que no tiene acceso a la luz solar en su hogar debido a las construcciones que surgieron a raíz del levantamiento del complejo Mítikah.

Desde hace 50 años Martín vive en el pueblo de Xoco, zona en la cual hay distintos edificios verticales que impiden que hogares accedan a la luz natural, lo cual trae consecuencias para los vecinos.

“Tengo un edificio atrás de mi casa de 22 pisos, cuando más nos afecta es en Invierno, porque la casa es muy fría, hay ocasiones que sí pega un poco el Sol, pero ya nos acostumbramos a vivir así.

“Sabemos que eso fue reformado en el 2017, y como vecino entiendo que sí teníamos derecho al Sol, pero ya no hay para dónde crecer horizontalmente y pues tiene que ser vertical”, contó Martín a El Sol de México.

La luz solar es benéfica, por ejemplo, para el crecimiento de las plantas, pero en los seres humanos, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, ayuda a la obtención de vitamina D, la cual puede ayudar a proteger contra algunas enfermedades respiratorias.

Este diario recorrió privadas de la colonia Los Alpes, en la alcaldía Álvaro Obregón, donde los hogares tienen poco acceso a la luz solar debido a que quedaron debajo del Segundo Piso del Periférico.

Además, algunas casas ubicadas en San José Insurgentes están a la sombra del desarrollo inmobiliario Nuevo San Ángel.

Los principales problemas que impiden el acceso al Sol en la capital son la verticalización de los edificios, el hacinamiento y la autoconstrucción, explicó la investigadora en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales de la Universidad Autónoma del Estado de México, Ana Gabriela Rincón Rubio.

La especialista comentó que el derecho al Sol estaba garantizado en el Código de Edificación de Vivienda (CEV) publicado en 2010, pero en la actualización que se llevó a cabo en 2017 se eliminó.

De acuerdo con la experta, el derecho establecía la necesidad de garantizar que en los terrenos colindantes al oriente, sur y poniente de una vivienda no se construyeran edificios que obstaculizaran la entrada de los rayos solares.

Rincón Rubio destacó que las alcaldías más afectadas por las edificaciones y desarrollos inmobiliarios verticales son Miguel Hidalgo y Benito Juárez.

Las demarcaciones con más problemas de autoconstrucción y hacinamiento son Iztapalapa y Milpa Alta, pues limitan a las personas a la luz solar.

“En las alcaldías que no tienen estos procesos de verticalización tienen otros problemas de acceso solar, porque hay densificación, no por verticalización, sino por hacinamiento, como es más difícil comprar una casa, hay mucha gente que dentro de una vivienda está construyendo subhabitaciones y cuartos que no tienen ni ventilación ni Sol”, mencionó.

De acuerdo con la investigadora, es necesario que la capital recupere el derecho al Sol, pues la falta de éste impacta en las personas, por ejemplo, en la producción de neurotransmisores, serotonina, hormonas para la fijación de calcio en los huesos. También afecta en materias económica, social y cultural.

ESPERAN MÁS PROBLEMAS

El urbanista Armando Rosales comentó que la norma general de ordenamiento 7 de la Ciudad de México no establece que las construcciones garanticen el acceso al Sol a otras casas ni exige un estudio de las sombras al avalar edificios.

El experto dijo a este diario que era necesario que las autoridades capitalinas analizarán y actualizarán correctamente el Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT).

“El problema ahora con lo del PGOT, es que estas normas generales de ordenación son viejas, o sea corresponden a una ley vieja que aplican para el actual programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad del Distrito Federal desde 2003, o sea de hace 20 años que aplica para los programas de las alcaldías”, señaló.

Armando Rosales criticó al Congreso local por no llevar a cabo una actualización del programa de ordenamiento.