“El acceso a la justicia debe ser mucho más ágil”: Secretario del Trabajo y fomento al empleo

En la Ciudad de México hay más de 100 mil demandas de tipo laboral sin atender por lo que el secretario del Trabajo y Fomento al Empleo, José Luis Rodríguez, tiene entre sus prioridades que la dependencia que recién dirige sea la próxima mediadora que evite juicios que se prolongan años.

El nuevo secretario en entrevista con El Sol de México explica que tiene en sus manos el cambio legal impuesto desde el Gobierno federal para crear el Centro de Conciliación, una instancia que apelará a la reinstalación, la indemnización o la liquidación que corresponda en derecho al trabajador sin necesidad de abrir un juicio.

¿Este reto qué implica?

La creación de un Centro de Conciliación propio de la Ciudad de México, el traslado del área jurisdiccional al Tribunal Superior de la Ciudad de México en materia laboral, será un tema que a más tardar en el mes de mayo del año siguiente vamos a tener ya en operación.

Al año se presentan entre 15 mil y 20 mil demandas en materia laboral, hoy en día la Junta de Conciliación y Arbitraje tiene por lo menos un atraso que alcanza los 100 mil expedientes, entonces, por su puesto es un rubro importante en el que debemos meternos para saber qué es lo que está pasando.

El acceso a la justicia debe ser mucho más ágil y si podemos generar procesos de conciliación es la clave, si para acceder a la justicia tardan años, entonces, no es justicia, porque justicia tardada es justicia denegada, entonces, tenemos que acceder a mejores formas y ahí nos corresponderá opinar, participar y decidir.

¿Qué le tocará al secretario?

El Centro va a estar sectorizado a la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo por disposición federal, nos va a tocar presidir la junta de Gobierno, la Secretaría sí va a participar en materia de acceso a la justicia laboral.

¿Cómo lo van lograr?

Viene un proceso de reformas, tenemos que trabajar de la mano con el Congreso de la Ciudad de México, porque necesitamos todavía la reforma de varios ordenamientos jurídicos como la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y la propia ley que dé vida al Centro de Conciliación de procesos de la Ciudad de México, todavía tenemos en materia legislativa temas relevantes y que ya estaremos trabajando.

¿Qué es lo nuevo para el ciudadano?

Me parece que es fundamental tener la posibilidad de conciliar y empatar, a veces se cometen un sin número de despidos injustificados que no se resuelven de manera inmediata, que no se resuelve en un proceso legal para acreditarlo, pasan hasta ocho años y eso verdaderamente no es un acceso a la justicia. Desde el Ejecutivo vamos (Gobierno capitalino) a tener la posibilidad de llamar a las partes (empresa y denunciante) y en presencia de la autoridad generar una conciliación y llegar a un acuerdo que probablemente permita la reinstalación, la indemnización o la liquidación que corresponda en derecho sin necesidad de abrir un juicio. Esto beneficiará en que sea más rápido el proceso.

¿Dónde estará el Centro?

Vamos a tener un espacio propio, estamos diseñando un modelo junto con la Secretaría del Trabajo federal para tener un Centro de Conciliación, ya hay un proyecto, estamos todavía en la definición físicamente del lugar y ya ubicando las características en proyecto ejecutivo, la adaptación de los propios espacios y su accesibilidad; tiene que ser un lugar que cubra todas las características posibles para no vulnerar el derecho de los personas que asistan a recibir esa atención.

¿Habrá nuevos empleados en este nuevo Centro?

Una parte de los que pertenecen a la Junta local se va a trasladar seguramente al ámbito de lo judicial y habrá que aperturar ofertas de empleo directas para los conciliadores en la Ciudad de México, todavía se está definiendo ese proyecto; cuál es la cantidad de personas que van a formar parte del centro de conciliación, sobre todo porque van a trabajar en paralelo; es decir, la junta que hoy está vigente va a dejar de recibir expedientes a partir de que se aperture el Centro de Conciliación, pero va a seguir funcionando hasta que concluya el último expediente.