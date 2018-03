En Reforma circulan autobuses de doble piso, no Metrobús: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum, candidata virtual de Morena al gobierno de la Ciudad de México, señaló que por Paseo de la Reforma -una de las avenidas más hermosas de la capital del país- lo que están circulando son autobuses de doble piso y no el sistema de Metrobús.

"El servicio no está sustituyendo al transporte que debía. Los retornos que hay no están diseñados para estos autobuses, porque generan muchos problemas. Otro tema es el de la publicidad que hay en Reforma, que crea la contaminación visual", expresó Sheinbaum al ser cuestionada si ya había hecho recorrido por la Línea 7 del MB, que no tendrá una inauguración formal, pues aún existen estaciones inconclusas.

Sobre si de llegar al gobierno capitalino revertiría algunos tramos de esta obra, la aspirante dijo que el tema se tiene que revisar para ver soluciones.

"Se aceptan los proyectos de transporte, pero hay que ver qué derechos se están generando a partir de esta línea".

Claudia Sheinbaum evadió hablar sobre quién dependen los espacios de publicitarios.

El próximo 16 de marzo registrará su candidatura en el Instituto Electoral de la Ciudad de México.