Morena presenta ocho denuncias ante Fepade en jornada electoral

Morena hasta el momento ha presentado ocho denuncias ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade), dio a conocer César Cravioto, vocero de la campaña de Claudia Sheinbaum.





Son por delitos electorales como: compra del voto, amenazas con armas de fuego, entrega de las tarjetas, hay acarreados para votar, están golpeando a ciudadanos que no han querido vender el voto, el robo de las 583 boletas en Iztapalapa.



El vocero exhortó a la ciudadanía a seguir denunciando pues se le dará seguimiento no importando el resultado de la elección.

“Morena no va a dejar pasar ningún acto ilegal y ni que el tiempo sepulte todos estos delitos electorales, no se vale que se quede en la impunidad todo el cochinero que ocurrió en la precampaña, campaña y en la jornada electoral”, comentó.



José Alfonso Suárez del Real, coordinador de campaña de Sheinbaum lamentó que hasta el momento solo se hayan instalado 12 mil 863 casillas, se quedaron 113 sin instalar.



Expresó que esto no se había presentado en la capital del país en las últimas tres elecciones por lo que lo marcó como inaudito.



Se espera que la candidata salga de su casa de campaña luego de los primeros resultados y se traslade con el tres veces candidato a la presidencia de México Andrés Manuel López Obrador.