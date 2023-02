Es mejor rentar inmuebles que venderlos: AMPI

El sector inmobiliario en la capital del país informó que este año contempla un alza de 10 por ciento en la renta de inmuebles, por lo que actualmente es mejor rentar que vender un inmueble.

La presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Ciudad de México, Laura Zazueta, explicó a El Sol de México que el fenómeno de los llamados nómadas digitales, que son jóvenes que buscan estancias cortas para trabajar vía remota, tienen estadísticas de mayor movimiento en el mercado inmobiliario.

Pero la experta en bienes raíces aclaró que también hay un crecimiento en las rentas tradicionales, porque en la actualidad, muchas personas no pueden comprar, ya sea por desempleo, por las inflaciones o por los tipos de crédito.

“Yo, si tuviera una persona que me pidiera su sugerencia en la Ciudad de México y que no tuviera algún problema financiero, le sugeriría no vender, sino poner a la renta, sería mejor financieramente hablando, porque también van a tener un repunte al no haber mucho desarrollador y mucho proyecto a construir.

El proyecto Inside Airbnb indica que en la capital hay 23 mil 14 ofertas de renta de casas, departamentos, cuartos, entre otros espacios / Daniel Hidalgo | El Sol de México

"La vivienda usada va a tener mejor valor, que va adquirir este año”, sostuvo Laura Zazueta.

El sector inmobiliario prevé que en 2023 el mercado de rentas incremente principalmente en alcaldías como Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc por el impulso del trabajo vía remota, que se traduce en rentas de departamentos por temporadas cortas.

La titular de la AMPI consideró que para quienes quisieran comprar alguna vivienda media, también es el momento de hacerlo, porque las tasas no han subido a dos dígitos, lo cual podría ocurrir entre este mes o marzo, debido a que los bancos no podrán soportar la inflación.

Cuestionada sobre si la reconversión de oficinas a vivienda satisfará la demanda de esta última en la Ciudad de México, la titular del AMPI señaló que, si bien representa una opción para los propietarios de los inmuebles, a la hora de hacer el análisis financiero resulta caro, porque tienen que readecuar los edificios. “No todos los edificios de oficinas tienen instalaciones de gas, eléctricas o de plomería, son varios detalles, aunque sí fue una buena idea del Gobierno”, dijo.

La consultoría Tinsa, especializada en temas inmobiliarios, señaló que la venta de vivienda nueva en la Ciudad de México mantiene una leve tendencia al alza, con un crecimiento del 10.6 por ciento anual en el cuarto trimestre del año, pero aclaró que hubo una disminu-ción de 16.5 por ciento con respecto al tercer trimestre del año pasado.

La empresa indicó a este diario que la factibilidad en cuanto a rentas de vivienda depende de la zona y del segmento al que se dirige, ya que adquirir una propiedad en ciertas colonias resulta atractivo por la plusvalía que pudiera generarse.

“Para un inversionista, el hecho de adquirir una propiedad en etapa de preventa en ciertas zonas puede resultar muy atractivo por la plusvalía que se pueda generar. Más aún cuando este año, con las condiciones de inflación y tasas, se prevé un incremento en los valores de venta", comentó la firma.

La empresa consideró que, para evitar un exceso de oferta en rentas, sobre todo en aquellas de estancias cortas, los propietarios deben mantener una oferta balanceada, atendiendo a los diversos nichos de mercado.